鄭麗文稱「蒲亭非獨裁者」！被問理由這樣說

▲國民黨準黨主席鄭麗文。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任主席鄭麗文將於明日走馬上任，《德國之聲》今（31）日釋出鄭麗文專訪，鄭麗文語出驚人表示：「蒲亭並不是獨裁者」，讓德國之聲記者直呼：「開啟了一個新的國際理論」，引發外界熱議。對此，鄭麗文今日指出，不管態度是什麼或有成見誤解，都希望有愈來愈多溝通對話的機會，讓更多朋友了解國民黨主張。

國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她接受《德國之聲》專訪，談到兩岸關係，也拿兩岸關係與俄烏戰爭比較，不過她卻脫口說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，是「透過民主選舉產生的領袖」，當德國之聲對此表達質疑時，鄭麗文還說，「我比你熟多了。」

對於德國之聲的專訪，鄭麗文今日表示，她也很希望不管大家的態度是什麼，對國民黨有什麼樣的成見或者是誤解，都能夠有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友了解國民黨，也更了解國民黨的主張。

鄭麗文認為，俄羅斯其實在蘇聯解體之後，很快的進行了民主化的轉型，所以民主選舉已經行之多年，其來有自，蒲亭也是經過民主選舉，舉選票一票一票選出來的，「所以我才會很驚訝什麼會把他講成是獨裁者呢？」，對台灣來講，她希望能夠開拓越多的國際關係，交越多的朋友越好。

