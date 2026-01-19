鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨大加分 樂見國際媒體排隊見她



針對外界盛傳國民黨副主席蕭旭岑擬於1月底率團赴中、重啟「國共論壇」，並被解讀為替所謂「鄭習會」鋪陳，國民黨主席鄭麗文今天（19日）表示，相關規畫若能成行，將是國民黨的「大利多跟大加分」。她同時澄清，目前尚未進入正式期程，強調相關行程不可能黑箱操作，一旦確定，必定對外公布，請外界「不用急」。



鄭麗文：國際媒體都排隊想見我





鄭麗文今天中午接受《中午來開匯》專訪時，面對主持人黃光芹提問，國共論壇是否如期舉行、「鄭習會」是否已在安排中，她表示，若成行，這會是國民黨的大利多跟大加分，若因民進黨「亂扣帽子」就什麼都不做，「那就回家睡覺了」，反正「做什麼都會被罵」。

廣告 廣告

鄭麗文認為，在野黨不應因此自我設限，否則等同綁手綁腳，並直言民進黨以政治與司法手段操作，「大罷免賣芒果干賣出反感來了，無效了！」國民黨應讓對方知道這一套行不通。





鄭麗文也指出，台灣有各個不同的領域產業需要兩岸交流，不只是藍營內部的期待，國際社會同樣高度關注。她透露，「國際媒體都要來訪問我，排隊排超長，都要來見我，都想表達這是無比艱困的工作，但都期待兩岸一定要和平」。

談鄭習會 鄭麗文希望上半年完成

她坦言，國民黨過去不習慣主導議題，如今由她主導，因此引來執政黨攻擊，並呼籲黨內不要畏懼；未來兩岸交流也可就氣候變遷、AI等議題展開討論。





至於是否與習近平會面，鄭麗文表示，希望上半年完成、下半年專注地方選舉，並否認媒體所稱過年前赴北京的說法，強調相關行程不可能黑箱操作，一旦確定，必定對外公布，請外界「不用急」。（責任編輯：卓琦）

（延伸閱讀：鄭麗文幕僚被爆毆記者、飆髒話拍桌罵哭孕同事 國民黨火速開除）

更多上報報導

國民黨新北市長人選月底協調 劉和然：盼與李四川見面談

國民黨睽違9年終於發年終獎金了 李乾龍證實給現金而非禮券

台南本命區子弟兵敗北 謝龍介諷：陳亭妃出線該擔心的是賴清德