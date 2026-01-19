鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨是大加分！ 台中市長誰選喬不定就初選

藍營2026選戰內部先開打，台中市的部分，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔首次協調破局後，國民黨主席鄭麗文今（19）日接受專訪重申，「協調不成，就採取初選」，更說「黨中央沒有理由勸退誰」。鄭同場也提到若「鄭習會」成行，對國民黨將是大加分。

江啟臣、楊瓊瓔爭選台中市 鄭：沒理由勸退

2026地方選舉，民進黨多縣市人選已經就位，不過國民黨台中市長提名程序卡關，引發基層焦慮，江啟臣與楊瓊瓔都爭取提名，但上週首次協調沒結果，鄭麗文說協調不成就初選。

廣告 廣告

鄭麗文指出，江啟臣在台中聲望高，楊瓊瓔也是很稱職的市長候選人，也沒有理由一定要把誰給勸退，如果內部協調沒辦法順利產生候選人，根據黨的規定就是要進行初選，不需要把初選當作是洪水猛獸。

另外，國民黨現在為了選舉布局忙到焦頭爛額，但跟中共總書記習近平會面的計畫，黨內憂心恐怕衝擊選情。不過鄭麗文表示，她認為是剛好相反，反而對國民黨是大利多、大加分，包含鄭習會、訪美計畫都希望上半年可以完成。

誰選新北市長？ 劉和然：希望和李四川見面聊

而國民黨內被點名可挑戰新北首長大位的，除了新北副市長劉和然還有北市副市長李四川，不過黨內至今沒有協調辦法，鄭麗文先前更脫口稱「徵召李四川」。

劉和然今上廣播節目中說，鄭麗文應該沒有說得很完整，一般政黨都是先協調，協調後才會再看下一步怎麼走，一切就是按照黨的機制，見面以後才能開始談。

台北／黃子庭、張元杰 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

柯美蘭角逐竹北市長？ 柯文哲：台灣最多的就是謠言

國民黨因「1事」睽違9年首發年終！ 李乾龍曝最高可領半薪

戴錫欽憂新北選情「藍綠民調差距正在縮小」李四川：輝達簽約後再說