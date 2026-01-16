鄭麗文稱「關稅成果不堪」 律師反嗆：像中國47％才滿意？

即時中心／温芸萱報導

台美關稅談判正式定案，美國宣布台灣對等關稅降至15％且不疊加MFN，待遇與日、韓、歐盟齊平。但國民黨主席鄭麗文今（16）日卻批評成果「不堪」，引發爭議。對此，律師黃帝穎在臉書反嗆，國民黨見不得台灣好，質疑是否要比照中國47％高關稅才滿意？。

台美關稅談判正式定案，美國商業部宣布，台灣「對等關稅」調降至15％且不與原有MFN稅率疊加，待遇與日本、南韓及歐盟齊平，此結果被視為台美經貿關係的重要進展。

不過，國民黨主席鄭麗文今卻批評，將15％關稅視為重大成就是「不堪的談判結果」，並稱不疊加只是最起碼要求，質疑「比照日韓有什麼好高興？」對此，律師黃帝穎在臉書發文反嗆，國民黨「見不得台灣好」，直言鄭麗文怒嗆政府，是為無法害台比照中國47%高關稅而氣急敗壞？

黃帝穎指出，美台關稅與日、韓、歐盟齊平，且在投資條件上更優於日韓，台灣對美投資承諾約2500億美元，低於日本的5500億與南韓合計近5000億，談判成果並非空談。他也質疑，國民黨長期將台灣對外定位為「中國人」，實際危害就是讓台灣面臨被比照中國、承受47％高關稅的風險。

最後，黃帝穎強調，美國正式公布台灣適用15％且不疊加的關稅待遇，已清楚證明台灣不屬於中國，也不適用中國高關稅標準，等同打臉鄭麗文之流的「舔中疑美」論述。





