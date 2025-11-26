鄭麗文稱1.25兆國防預算「玩火」 民進黨批不可理喻：又附和中國論調？
記者劉秀敏／台北報導
總統賴清德今（26）日召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，當中包括未來8年將投入1.25兆國防特別預算，彰顯捍衛民主決心，國民黨主席鄭麗文則直呼「賴總統，您在玩火啊！」並稱賴清德談話中，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢直言，這樣的說法非常不可理喻，也非常奇怪。
吳崢表示，總統講得非常清楚，為什麼要強化這筆國防預算，最主要就是防範外國勢力對台灣進行侵略、威脅我們的安全，這筆國防預算的目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業。鄭麗文說這會讓台灣變得危險，或是說會讓台灣海峽變成火藥庫，「我們認為這樣的說法非常的不可理喻，也非常的奇怪。」
吳崢指出，台灣長期以來，歷任總統跨黨派，整個國防的建軍方向，都是強化台灣的自我防衛能力，過去這10幾年來，台灣也從來沒有做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面地破壞區域的安全與穩定，例如近期在黃海進行實彈演訓、這兩年密集的共機、共艦不斷騷擾台灣周邊海域，甚至包圍台灣，揚言要做大規模的軍事演習。中國對台灣安全的恫嚇非常具體，在這樣的狀況下，當然要強化保衛自己的能力，才是一個保護國人、負責任政府該做的事情。
吳崢直言，怎麼會鄭麗文這個又去幫中國講話、附和中國的論調？非常奇怪了。總統今天在記者會上也有比喻，就像家裡多裝了監視器，卻有人跑出來說這樣是挑釁小偷，挑釁強盜，「怎麼會有這麼奇怪的言論呢？」鄭麗文的談話非常不可思議，為什麼一直要幫中國講話？這也讓大家想起，鄭麗文在擔任國民黨主席之前，在中國節目上說「來台灣海域周邊騷擾的共機、共艦，是因為對台灣海峽有管轄權。」
吳崢表示，這種為共宣傳的言論，不曉得鄭麗文當上國民黨主席以後，論述有沒有改變。如果還是繼續持這種論調，對台灣的主權、安全都是很大的威脅，也會讓國人覺得非常不可思議。
更多三立新聞網報導
新聞幕後／喊退黨後怒退群！何鷹鷺爆中常會怒問鄭麗文「這原因」被修理
賴清德提升國防被抹黑玩火 王定宇說重話：國民黨把國台辦工作搶來做了
2026地方選戰！鄭麗文拍板「提名特別辦法」 成立藍白工作小組對接
轟鄭麗文誘導喊統一！何鷹鷺撂話「退黨」：我不幹了也不想玩了
其他人也在看
賴總統宣布追加國防預算 顧立雄簡報（1） (圖)
總統賴清德宣布投入新台幣1兆2500億追加國防預算，國防部長顧立雄（圖）簡報指出，面對中共威脅，將在2026至2033年間藉此預算強化關鍵戰力，並聚焦「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」共7大目標。中央社 ・ 1 天前
賴清德提1.25兆國防特別預算 監察院：國防戰力提升及採購作業仍有改善空間
賴清德政府今天（26日）正式提出1.25兆「強化防衛韌性及不對稱作戰力」特別預算，以建立可恃戰力守護國人安全。但監察院外交及國防委員會召集人林文程則在巡查國防部時強調，監院近來對國防部提出多件調查報告，顯示在國防戰力提升及採購作業上仍有改善提升空間；尤其隨著國防預算逐年增加，如何強化軍事採購專業人才之能力培訓，與預防及處理廠商因「紅色供應鏈」衍生違約等問題都是監委所關注的事項。鏡報 ・ 1 天前
1.2兆國防特別預算盼獲朝野支持！賴清德：沒有實力的和解容易淪為投降
總統賴清德今（26日）召開記者會說明1.25兆國防特別預算。對於如何爭取在野黨支持，賴清德回應，如果要進行和解，必須要有實力做後盾，沒有實力做後盾的和解，沒有辦法保障國家利益，容易淪為投降的最後結果，希望在野黨，能夠不分立場，對國家安全一定要能夠同時支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴總統宣布新編1.25兆+今年9495億國防預算 鄭麗文：龐大赤字一次性推給下一代
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導賴清德總統今天宣布將新編列新台幣1.25兆元軍事特別預算，連同今年度中央總預算及既有的兩項特別預算，今年國防支出總額將...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
影/鄭麗文開轟！痛批賴清德追加1.25兆國防預算「玩火」
總統賴清德今（26）日宣布國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，國民黨主席鄭麗文痛批「玩火」。中天新聞網 ・ 1 天前
1.2兆國防特別預算 她示警國軍遭遇人才荒
[NOWnews今日新聞]賴清德總統今（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.2兆）國防特別預算，打造「台灣之盾」。民眾黨立委林憶君表示，面對中共不斷加強的武力威脅，台灣民眾黨絕對支持...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
1.25兆強化國防護民主 美對台立場不變4／賴清德投1.25兆國防預算 國台辦批：討好外部勢力
總統賴清德在美國《華盛頓郵報》投書，宣布台灣政府將大幅增加國防預算，展現捍衛民主的決心，此舉獲得美國軍方高層的支持。不過，中國國台辦則又見縫插針地批評，宣稱這筆原本可以用來改善民生、發展經濟的錢，卻用來買武器，把台灣推向災難境地。鏡新聞 ・ 23 小時前
羅智強轟2.2兆軍費買到「喪權辱國」 連菲律賓基地升級都要台灣買單
國民黨團今日召開記者會,針對美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」(USCC)建議台灣協助升級美軍菲律賓軍事基地一事,嚴正要求賴清德總統必須向國人公開說明。書記長羅智強痛批,賴清德執政後對軍公教、警消、弱勢喊窮,現在卻有錢幫其他國家武裝,天價軍費只買到「喪權辱國」。品觀點 ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 10 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 2 小時前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 6 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 2 小時前
鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 國民黨主席鄭麗文近日密集會晤多國駐台代表，包括AIT處長谷立言，引發外界揣測是否意在淡化黨內對她的「紅色濾鏡」質疑。一藍營人士指出，外國駐台代表例行與重要政治人物接觸屬外交常態，並不意味替鄭麗文背書；反倒是她鮮明的親對岸形象、黨中央人事布局與引熱議言論，持續讓黨內中間派及選民對國民黨2026與2028選戰前景感到憂心...匯流新聞網 ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 11 小時前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前