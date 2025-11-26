鄭麗文稱1.25兆國防預算「玩火」 民進黨批不可理喻：又附和中國論調？

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德今（26）日召開記者會說明「守護民主台灣國安行動方案」，當中包括未來8年將投入1.25兆國防特別預算，彰顯捍衛民主決心，國民黨主席鄭麗文則直呼「賴總統，您在玩火啊！」並稱賴清德談話中，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢直言，這樣的說法非常不可理喻，也非常奇怪。

吳崢表示，總統講得非常清楚，為什麼要強化這筆國防預算，最主要就是防範外國勢力對台灣進行侵略、威脅我們的安全，這筆國防預算的目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業。鄭麗文說這會讓台灣變得危險，或是說會讓台灣海峽變成火藥庫，「我們認為這樣的說法非常的不可理喻，也非常的奇怪。」

吳崢指出，台灣長期以來，歷任總統跨黨派，整個國防的建軍方向，都是強化台灣的自我防衛能力，過去這10幾年來，台灣也從來沒有做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面地破壞區域的安全與穩定，例如近期在黃海進行實彈演訓、這兩年密集的共機、共艦不斷騷擾台灣周邊海域，甚至包圍台灣，揚言要做大規模的軍事演習。中國對台灣安全的恫嚇非常具體，在這樣的狀況下，當然要強化保衛自己的能力，才是一個保護國人、負責任政府該做的事情。

吳崢直言，怎麼會鄭麗文這個又去幫中國講話、附和中國的論調？非常奇怪了。總統今天在記者會上也有比喻，就像家裡多裝了監視器，卻有人跑出來說這樣是挑釁小偷，挑釁強盜，「怎麼會有這麼奇怪的言論呢？」鄭麗文的談話非常不可思議，為什麼一直要幫中國講話？這也讓大家想起，鄭麗文在擔任國民黨主席之前，在中國節目上說「來台灣海域周邊騷擾的共機、共艦，是因為對台灣海峽有管轄權。」

吳崢表示，這種為共宣傳的言論，不曉得鄭麗文當上國民黨主席以後，論述有沒有改變。如果還是繼續持這種論調，對台灣的主權、安全都是很大的威脅，也會讓國人覺得非常不可思議。

