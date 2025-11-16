鄭麗文積極會面外國使節 中常委何鷹鹭勤跑中國大談統一

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任後，爭議不斷，先是大喊我是中國人，再到祭拜共諜吳石，國民黨形象越來越紅統，具有中配身分的中常委何鷹鹭，近日甚至拍影片說要讓台灣早日回到祖國懷抱，黨內上下親中路線，昭然若揭，綠營就痛批，國民黨形同是習近平的代言人。

國民黨主席鄭麗文，和德國在台協會處長狄嘉信合影，強調雙方交談甚歡，而這也是鄭麗文，連續第五天，和外國駐台使節交流，但正當她積極營造和世界交朋友，淡化親中形象的同時，有中配身分的國民黨中常委卻勤跑中國，大談一中。

國民黨中常委何鷹鹭：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任。」國民黨中常委何鷹鹭，在抖音開設帳號，拍影片大談兩岸統一論，還穿把毛澤東穿上身。

國民黨中常委何鷹鹭：「我穿的這件衣服，為人民服務，是毛主席教導我們，要為人民服務。」不只何鷹鹭，兩位國民黨的新任副主席張榮恭、蕭旭岑，在鄭麗文就任的半個月內，接連訪中，新黨魁的親中路線，昭然若揭。

立委（民）賴瑞隆：「她的中配包括周邊的所有人士，越來越親共，一個最大的在野黨卻如此的親共，甚至形同成為習近平的一個代言人，這會讓所有的人民都高度的緊繃，包括她反對台灣的國防預算，讓所有台灣人民都很擔憂。」





政治評論員汪潔民：「如果鄭麗文依舊不改變她的態度，我想其實最大衝擊，應該在台中跟新北，因為這兩個地區，目前看起來是五五波，所以如果集聚的，中國人跟台灣人的議題，在選舉中變成主打權，是一個主要定調的選戰的話，民進黨可能會佔有相當大的優勢。」鄭麗文上任後，國民黨越走越親中，是替黨內帶來助力還是阻力，外界等著看。

