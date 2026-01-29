即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文昨（28）日在中常會談話中稱「美國是恩人、中國是親人」，言論曝光後引發高度爭議。對此，媒體人詹凌瑀今（29）日便在臉書發文痛批，反問「親人會用飛彈對準、頻繁軍演、國際打壓，甚至威脅併吞嗎？」。

國民黨主席鄭麗文昨日下午在中常會談話中，竟稱「美國是恩人、中國是親人」，相關影片曝光後立即引發輿論譁然。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文怒嗆，看到鄭麗文在影片裡說「美國是恩人、中國是親人」，還強調「做不出相殘的事情」，直言聽完只覺得荒謬至極。他反問，親人會用上千枚飛彈對準對方嗎？親人會動不動就軍演、封鎖周邊海域威脅嗎？親人會整天在國際上打壓，還要脅要打對方嗎？ 親人會極盡所能利用第五縱隊滲透、分化對方嗎？

廣告 廣告

詹凌瑀痛批，面對一個時時刻刻想併吞台灣的政權，還在談什麼「血濃於水」，根本是睜眼說瞎話，完全無視台灣面臨的真實威脅。他直言，別再用這種話術包裝侵略者的野心，並質疑「有鄭麗文這種黨主席，國民黨是要滅黨了嗎？」。





原文出處：快新聞／鄭麗文竟稱中國是「這身分」 詹凌瑀反嗆：親人會用飛彈對準對方嗎？

更多民視新聞報導

中配李貞秀還沒放棄國籍！將擔任民眾黨不分區立委 內政部回應了

黃國昌告別立院轉戰新北 吳思瑤狠酸：少了歹逗陣總召、興風作浪沒舞台

毛嘉慶爆性騷、家暴！四叉貓PO「這段影片」 網轟：對自己是X人標準

