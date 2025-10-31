即時中心／梁博超報導

國民黨新任主席鄭麗文將在明（1）日走馬上任，不過她在接受《德國之聲》專訪談到俄烏戰爭時，竟宣稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者、是民主選出來的領袖；今（31）日訪談內容公開，引發各界譁然。對此，民進黨立委陳冠廷感到深切的痛心與遺憾，認為普丁「以民主之名行威權之實」的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例；若主要政黨領導人做出模糊或錯誤詮釋，不僅背離國際共識，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

廣告 廣告

身兼台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長的民進黨立委陳冠廷，對於國民黨新任主席鄭麗文在接受德國之聲專訪時，聲稱「普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」言論，感到深切的痛心與遺憾。他指出，普丁長期透過操弄選舉、迫害政敵、箝制媒體與司法體系，早已摧毀民主制度的根基。「這種『以民主之名行威權之實』的統治手法，早已被國際社會一致認定為獨裁體制的典型案例。」

陳冠廷認為，鄭麗文作為我國主要政黨的領導人，若對此做出模糊或錯誤的詮釋，不僅與國際共識背離，更可能損害台灣在民主陣營中的信譽與價值定位。

此外，鄭麗文在專訪中稱「不放棄以武力保衛台灣」，卻反對將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）5％。陳冠廷直言，防衛決心不能只是口號，若口頭上主張保衛台灣，卻在實際政策上反對強化國防資源，這樣的矛盾態度，只會削弱外界對台灣戰略誠信的信任。

陳冠廷強調，台灣正面臨威權主義擴張與區域安全挑戰，唯有強化自主防衛能力、確保國防資源充足，才能真正維護和平、避免戰爭。而身為台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長的陳冠廷，更進一步以烏克蘭為鑑，「烏克蘭的今日，就是民主世界低估威權代價的明證。當我們面對威脅時，模糊的價值與遲疑的決心，永遠無法換來真正的和平。」

原文出處：快新聞／鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽

更多民視新聞報導

東北季風增強！ 專家：北台灣週末短暫陣雨、氣溫偏涼

向大熱天說再見！氣象署指「氣溫將持續轉涼」 近期最低溫地區曝

水質規定更嚴了！環境部擬提修正草案 針對「2基準」滾動檢討

