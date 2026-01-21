鄭麗文笑納6款台東限定版乖乖 鳳梨釋迦、紅烏龍茶口味引好奇



國民黨主席鄭麗文今天（21日）在臉書發文，表示自己變成「乖乖富翁」了。特定感謝台東縣長饒慶鈴寄來的「台東限定乖乖」，總共有6種不同口味，是將台東在地的特色食材融合進經典的乖乖當中，實在是非常有創意的特色零食。

鄭麗文笑說，乖乖一直都是她的最愛，今天一收到就迫不及待的拆開了一包「鳳梨釋迦」口味試吃，非常香甜特別的味道，跟大家大力推薦，也希望大家多多支持台東的在地特色產品。

根據鄭麗文po出的照片，除了她提到的釋迦鳳梨風味乖乖，還有紅烏龍茶、焦糖瑪奇朵、奶油椰子、夏雪芒果、醬燒風味等不同台東地區製作的特殊口味，不少網友敲碗問「哪裡可以買到」、「鳳梨釋迦口味好特別」、「想吃紅烏龍茶的」、「哪裡可以6款都買到呢？」（責任編輯：殷偵維）