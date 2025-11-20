鄭麗文笑總統昔任國代「小咖」 綠委嗆：沒氣度

國民黨主席鄭麗文19日，到台北市議會拜會自家議員，而眾人在閒聊時，是聊到近30年前彼此擔任國大代表趣事，當時同屆的還有總統賴清德，只是鄭麗文和議員汪志冰在回憶當年時，是用小透明，小咖來形容那時的總統，這也讓同期的立委鍾佳濱痛批，鄭汪兩人沒氣度！

國民黨主席鄭麗文和北市議員汪志冰回憶30年前，兩人任國大代表趣事。（圖／脆友speshowtimes提供）

國民黨主席鄭麗文於19日前往台北市議會拜會自家議員，在閒聊過程中談及近30年前大家共同擔任國大代表的經歷。在談話中，鄭麗文與台北市議員汪志冰回憶當時同屆的賴清德，兩人用「小透明」、「小咖」等詞彙形容現任總統。汪志冰表示：「那時候賴清德在我們眼裡就是個小透明」，鄭麗文隨即附和：「對，沒錯」。儘管鄭麗文後來補充說總統現在很成功，但這段對話仍引發爭議。

廣告 廣告

同為第三屆國大代表的民進黨立委鍾佳濱對此表達強烈不滿。鍾佳濱強調，他也是當年第三屆國大代表之一，但他不會用這種方式形容同期的代表。鍾佳濱認為，從鄭麗文和汪志冰的發言中可以看出一個人的氣度，並暗示國民黨缺乏尊重。

除了這起言論風波外，民進黨也對前一天舉行的藍白會議表達不滿。民進黨秘書長徐國勇批評藍白會合極為不成功且失敗，他表示藍白雙方的格局讓人看到他們沒有為台灣安全和區域安全做相關論述，令人非常失望。

然而，藍白雙方似乎對合作持樂觀態度。據了解，針對2026年選舉合作，國民黨已規劃四套劇本，包括現任優先、縣市長禮讓國民黨、議員部分禮讓民眾黨、議員提名席次採總量管制等方案，甚至可能釋出一兩個縣市給民眾黨。對此，民眾黨主席黃國昌表示，雙方都有誠意要進行合作，民眾黨會本著這樣的誠意充分交換意見，因為下架民進黨是藍白雙方的共同目標。

更多 TVBS 報導

黃國昌喊新北非他「也不會扯後腿」 鍾佳濱揪貓膩：恐怖情人

綠酸「關燈人」送鄭麗文燈 黃國昌嘆：在賴清德眼中我就是雜質

內幕／冷眼看鄭黃會！藍營老將憂「母雞」蔣萬安站台白營、票被分光

開嗆藍白峰會令國人失望、極其失敗 徐國勇：看到他們的心機

