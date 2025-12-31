鄭麗文籲接受九二共識 徐國勇狠批自欺欺人：一中各表是做夢

民進黨秘長徐國勇。李政龍攝



共軍近日實施「正義使命-2025」圍台軍演及實彈射擊，國民黨主席鄭麗文今（12/31）天在中常會上呼籲中國當局不要軍事相向，也呼籲民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨。對此，民進黨秘書長徐國勇不滿表示，國民黨還在想九二共識，還在想所謂的一中各表，這是在做夢，不要再自欺欺人。他也質疑，國民黨竟然沒有譴責加害人，反而回過頭來檢討身為被害人的台灣，「這樣的政黨，它的正當性在哪裡？」

對於鄭麗文呼籲民進黨政府接受九二共識、公開反對台獨，徐國勇表示，中國國家主席習近平已經講得很清楚，九二共識就是一國兩制，世界上只有一個中國，就叫做中華人民共和國，「所以國民黨還在想九二共識，還在想所謂的一中各表，這是在做夢，國民黨不要再自欺欺人。」

廣告 廣告

徐國勇說，國民黨對於中國這種侵擾性、沒有正義性的軍演，應該要同聲譴責，因為軍演已經危害區域和平，甚至對台灣海峽造成侵擾。

徐國勇質疑，中國國民黨雖然在名稱上有中國，但不要忘記現在已經立足台灣，所以應該要譴責中國軍演才對，但國民黨竟然沒有譴責加害人，反而回過頭來檢討身為被害人的台灣，「這樣的政黨，它的正當性在哪裡？」

徐國勇表示，自己對國民黨感到極為失望，國民黨應該跟大家站在一起，為了維護台灣和平、安全，共同譴責中國才對。他認為，希望國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，會讓國人失望，希望國民黨好好想想、反省一下，「要站在台灣這一邊？還是站在共產黨那一邊？請他們要想清楚。」

另外，中國國台辦發言人陳斌華強調，軍演是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，絕非針對廣大台灣同胞。徐國勇認為，台灣民眾是不會接受這樣的說法，因為台灣跟中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部分。他指出，中國軍演已經違反國際法，國際法航行相關規定，若有演習必須7天前通知，讓所有航空、船公司有安全規劃。

更多太報報導

與環台軍演有關? 證券商公告停止受理買進中國軍工股 金管會這樣說

日澳歐多國關切圍台軍演 中國外交部批：說三道四、十分虛偽

「飛彈打到家門口」美日異常低調 江啟臣示警：溫水煮青蛙