鄭麗文籲支持柯志恩 一起努力把她送進高市府

國民黨主席鄭麗文到高雄出席黨慶活動，她呼籲高雄的朋友們，支持人美心善、最挺高雄的柯志恩，大家一起怒力、把柯志恩送進高雄市政府。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨主席鄭麗文廿九日下午到高雄出席黨慶活動，她呼籲高雄的朋友們，支持人美心善、最挺高雄的柯志恩，大家一起怒力、把柯志恩送進高雄市政府。

鄭麗文表示，看到高雄的熱情及高昂的士氣，就知道地方上都已經「凍袂條」了，大家都憋了很久、也悶了很久，民進黨長期執政的結果，就是讓大家看到了權力的傲慢、長年的腐敗，以及極為難看的吃相，多年來高雄「北漂」問題仍未改善，人口持續外流。

鄭麗文提到，事實上，高雄有機場、有港口、有山有海，還有許多優秀的人才，在地理位置、戰略及經濟上，佔盡了天時、地利、人和，是我們面向新興東南亞的重要門戶。

鄭麗文指出，然而，高雄需要的是有心、有專業能力拼經濟的團隊，而不是一天到晚製造仇恨對立、操弄意識形態的政客。所以，呼籲高雄的朋友們，支持人美心善、最挺高雄的柯志恩，大家一起怒力、把她送進高雄市政府。

鄭麗文強調，今年是本黨創黨第131年，國民黨始終堅持民主憲政與自由價值，會永遠秉持著以民為本的精神，傾聽地方的聲音、為地方服務，努力拚經濟、拚和平。希望明年的此時，就是我們共同慶祝高雄藍天再現的時刻！