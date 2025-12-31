鄭麗文籲民進黨接受九二共識 徐國勇反嗆：做夢！別自欺欺人

對於國民黨主席鄭麗文要民進黨接受九二共識，民進黨主席徐國勇反嗆「做夢」。（圖／李智為攝）

中國解放軍29日起宣布對台展開「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文發聲譴責總統賴清德一天到晚挑釁中國，今天（31日）又要求民進黨接受九二共識，兩岸就能迎來繁榮。對此，民進黨祕書長徐國勇受訪時回應，國民黨至今還在九二共識是在作夢、自欺欺人，對於這種不正當的軍演應該同聲譴責，台灣是軍演受害者，國民黨不譴責加害人、反而回頭譴責被害者。

針對國台辦今稱鎖台軍演是「軍演是捍衛國家主權正義之舉」，民進黨秘書長徐國勇表示，國台辦的說法，台灣民眾不會接受，「台灣就是台灣、跟中國互不隸屬，台灣絕對不是中國的一部分」。昨天中國有計畫性侵擾、軍事演習，世界各國軍事演習都會依照國際法航行相關規定，必須一周前通知，讓所有航空公司有安全規劃。

廣告 廣告

徐國勇說，大家可以回想一下，12月初國安官員在立院答詢時曾提到年底會有相關軍演，西方友好國家也早就提到，中國年底會有軍事演習，顯然演習沒有正當性，「那個代好我也不想提了，因為那個代號根本就是不正義」，對印太區域和平、東南亞和平沒有助益、更是破壞，大家都不樂見。

至於鄭麗文下午稱，民進黨接受九二共識就能迎來和平，徐國勇指出，中國國家主席習近平講得很清楚，九二共識就是一國兩制，當時他們也強調只有一個中國就是中華人民共和國，國民黨至今還在九二共識、一中各表，這是在作夢、自欺欺人。

徐國勇續指，國民黨對於這種不正當的軍演應同聲譴責，因為危害區域和平更侵擾台灣，中國國民黨雖然名稱有個中國但現在立足台灣，應該同聲譴責軍演才對，台灣是軍演受害者，國民黨居然沒有譴責加害人、反而回頭譴責被害者。

徐國勇直言，他對於國民黨的反應極為失望，所有政黨應該站在一起維護台灣和平、同聲譴責中華人民共和國，希望中國國民黨能真正為台灣和平跟幸福努力，而不是和要侵擾台灣的共產黨在一起，會讓國人失望，希望國民黨好好想想、反省一下，兩蔣都是反共立場，為何此時的國民黨變成親共？令人不解。



回到原文

更多鏡報報導

民進黨徵召童子瑋戰基隆市長 賴清德稱讚：他能讓基隆回到光榮的港都

綠提名陳素月選彰化縣長 賴清德喻她像「阿信」：看起來素素的、做事很踏實

民進黨正式提名劉建國再戰雲林縣長 賴清德讚他孝順、問政專業