鄭麗文籲綠下架台獨黨綱反核條款 勿製造假議題

（中央社記者黃國芳雲林縣13日電）中國國民黨主席鄭麗文今天在雲林表示，只要民主進步黨願下架「台獨黨綱、反核條款」神主牌，所有在野黨都願共同團結、共商國是，並建議不要再製造假議題。

國民黨雲林縣黨部上午辦理黨慶暨新任黨部主任委員簡明欽布達典禮，雲林縣長張麗善、國民黨籍立法委員張嘉郡與國民黨副祕書長李哲華等出席。

立法院昨天三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定「附表3」有關自民國113年1月1日以後，逐年下降所得替代率部分不適用，即停砍公務人員年金。

鄭麗文接受媒體聯訪表示，執政黨一味杯葛在野黨通過的重要法案，包括提高職業軍人待遇等，造成無法招募足夠的職業軍人，連報考公教人員數都逐年下降。軍公教是國家安全防衛韌性重要基石，當基石被不斷沖刷，執政黨卻視而不見，還挑撥不同職業間矛盾，製造世代仇恨。

她說，如果民進黨真的在乎在野黨，只要願下架「台獨黨綱、反核條款」，所有在野黨都願團結共商國是；民進黨不需再製造假議題，也不要把黨內派系鬥爭轉嫁給在野黨。

至於總統賴清德預定15日在總統府舉行國政茶會，鄭麗文表示，如果賴總統真的有心彌補裂痕，團結在野，不需一直進行這種虛假的假動作，這無助於朝野團結及解開僵局；賴總統應審視執政後犯的錯，如果想不清楚，找誰喝茶都沒用。（編輯：謝雅竹\李明宗）1141213