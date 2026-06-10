鄭麗文籲美中「別把台灣當談判籌碼」 稱民進黨提案太離譜才砍國防預算

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鄭麗文接受《金融時報》專訪，強調台灣不該也不能淪為大國博弈的棋子。（鏡報李智為）

國民黨主席鄭麗文近期訪美，9日在紐約接受《金融時報》（Financial Times）專訪，針對美國總統川普（Donald Trump）訪問北京期間，稱對台軍售是美中談判的籌碼（a good negotiating chip），鄭麗文強調，台灣不該也不能淪為大國博弈的棋子。

鄭麗文表示，台灣絕不能成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子。被問這次訪美目的，鄭麗文回答「和平。」直言兩岸交流中斷已超過10年，導致台海局勢緊張、幾乎瀕臨戰爭邊緣，許多人民擔心台灣會成為下個烏克蘭。所以她主張兩岸重啟對話。

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鄭麗文說，美國在維持和平方面扮演不可或缺的角色，特別是川習會後，她期盼華府能發揮更具建設性、更積極的領導作用，促進東亞及台海和平。

針對推動兩岸交流勢必引起美國政界擔憂，認為這可能削弱美國對中國的嚇阻力，鄭麗文直言，這種擔憂「完全沒必要」，稱大多數國家都認為兩岸對話有其必要，但改善兩岸關係並不代表台要放棄自身的嚇阻力，鄭麗文表示美方無須懷疑國民黨的立場，表示自二戰以來，國民黨一直是美國的重要夥伴。

至於部分美國議員不滿賴清德政府提的400億美元國防預算被在野砍到250億美元，其中包含無人機國產計畫。鄭麗文反駁，稱國民黨並不反對無人機預算，並將原因歸咎政治因素，批評是民進黨提出違反立法原則的「離譜」方案。

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