鄭麗文籲警惕賴清德可能鋌而走險 複製尹錫悅路線

國民黨主席鄭麗文(左)。(記者劉信德攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午主持中常會發表談話時，把賴清德與最近被南韓檢方依內亂罪求處死刑的前南韓總統尹錫悅做對比，強調賴與尹都指控在野黨擋預算、癱瘓政府，而且是反國家勢力，她呼籲要警惕賴清德可能鋌而走險，複製尹錫悅的路線。

鄭麗文表示，面對如此「不負責任、沒有良心的領導人」，所有熱愛民主、法制與自由，信仰中華民國憲法價值的公民，都要與國民黨站在一起，防止賴清德可能蠢動走偏鋒，推出會犧牲大家安全、性命與國家未來，孤注一擲的任何危險作法。

鄭麗文指出，這兩天大家都看到關於尹錫悅被南韓檢方求處死刑的新聞，原因就是尹錫悅過去發動戒嚴，而讓她怵目驚心的是，當時尹錫悅發動戒嚴的理由就是在野黨在國會屢擋預算、癱瘓政府，並質疑南韓在野黨親北韓勢力，破壞南韓的自由民主，是反國家勢力，她問大家，「有沒有感覺非常像？」「跟台灣幾乎如出一轍！」

鄭麗文表示，賴清德與民進黨上任以來一天到晚都在說國會擋預算、杯葛中央政府，每一天給在野黨扣紅帽子，說在野黨親共，當時尹錫悅發動戒嚴，讓全世界譁然，只有民進黨公開支持，這暴露民進黨心中所想，這也是她為何會再三憂心，未來2、3年時間非常關鍵，台灣能否順利迎來總統大選並政黨輪替，因為按照賴清德的性格如此偏執、沒有底限，甚至當時尹錫悅為了發動戒嚴，還教唆南韓軍方透過挑釁北韓，意圖造成衝突，在台灣的大家難道不應該警惕賴清德是否可能也鋌而走險，複製尹錫悅的路線！

她說，為何賴清德一天到晚要製造兩岸兵凶戰危，製造各種挑釁？同樣的事件會不會發生在台灣？民間輿論各種分析也都在擔心賴清德會鋌而走險，用一模一樣的手法剝奪台灣的民主政治正常選舉，看到南韓的前例，大家都應該警惕，國民黨做為最大在野黨，絕對有責任守護台海和平，更要守護台灣的民主、法制與自由。

鄭麗文指出，每天看到執政黨在破壞、沒收民主機制，藐視並打擊國會運作，而且不斷無限上綱國家安全，要沒收言論自由，搞網路戒嚴，在內部製造敵人與恐慌，販賣「芒果乾」，她非常敬佩兩大在野黨團，尤其是在國民黨團總召傅崐萁領導下的國民黨團，過去一年多來都在分分秒秒的備戰，如果當年韓國的在野黨沒有在國會擋下尹錫悅的戒嚴案，如今歷史將完全改寫，今天的南韓總統可能就是階下囚。

鄭麗文警示全黨必須分秒備戰，因為台灣的民主成就可能在一夕之間化為烏有，而且國民黨很痛苦也不願意發動總統彈劾案，但無奈面對大是大非，在確保憲法尊嚴可以順暢運作之前，必須嚴正站在憲法價值這一邊，進行憲法所賦予的一切手段。

鄭麗文表示，面對彈劾案賴清德挑釁的說，在野黨在浪費時間，但是誰造成憲政僵局與國家內耗？不執行國會三讀通過的法案，不照顧軍公教警消，面對總預算預算案不思解套，反而搞民粹動員，以仇恨強化台灣內部的政治動亂，面對如此「不負責任，沒有良心的領導人」，在野黨才會守護民主憲政基本原則，規規矩矩、正正式式、嚴肅進行彈劾總統的程序。

她還說，在國難當頭之際，製造憲政危機、導致國難當頭的人正是執政者，她要再次感謝辛苦應戰的國民黨團立委，而且相信不僅是國民黨，所有熱愛民主、法制與自由，信仰中華民國憲法價值的公民，都會與國民黨站在一起，防止賴清德可能蠢動走偏鋒。

