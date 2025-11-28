鄭麗文籲賴別成澤倫斯基

國民黨主席鄭麗文昨到台中清水紫雲巖參拜表示，和平難能可貴，不要輕言戰爭。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

國民黨主席鄭麗文二十八日到台中市清水紫雲巖參拜表示，和平難能可貴，不要輕言戰爭，身為國家領導人，一言興邦，一言喪邦，她不斷請賴總統三思，不要點火，玩火，「難道賴清德要成為下一個東南亞的澤倫斯基嗎？」

鄭麗文表示，看到美國川普總統近日才去電日本首相，希望東北亞緊張局勢可以緩和，也看到長年爭戰的俄烏戰爭也終於要落幕，當全世界都希望滅火、熄火，遠離戰爭時，她請賴清德總統不要輕言挑起戰爭的敏感神經，台海和平穩定關乎二千三百萬人生命和幸福，也會影響全世界局勢，大家高度關注。

鄭麗文說，賴總統提出高達一點二五兆的軍事預算，如果二０二七年就要軍事決戰，救得了台灣嗎？保得住台灣嗎？她不願做口舌之爭，但賴總統的長篇大論中，充滿謬論和矛盾，如此重大國家政策，兩岸和平或戰爭的局勢，豈能兒戲，台灣絕對不可以成為下一個烏克蘭，「難道賴清德要成為下一個東南亞的澤倫斯基嗎？」

鄭麗文說，國民黨長期堅持和平最高價值，絕對不要成為麻煩製造者，希望賴總統重新調整他的路線和發言，不要因為個人政治領導危機，要把台海整個賠進去，這是非常不負責任的危險行徑。