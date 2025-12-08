鄭麗文籲賴清德廢除台獨黨綱 強調中華民國是一中憲法
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
總統賴清德6日出席論壇時，表示台灣早年民主運動代表人物雷震曾主張改國號，但民進黨認為留著「中華民國」有助於團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文7日表示，國家元首對於國家定位應該要穩定清楚，而不是一直策略性的不斷變化，既然賴清德說沒有台獨問題，沒有宣佈台獨必要，誠摯希望賴清德乾脆直接廢除民進黨台獨黨綱，讓大家相信他說的話是真的。
鄭麗文表示，她在10天前就公開勸告賴清德，不要點火、不要玩火，果然短短不到10天，賴總統就要改口幫自己轉圜、找樓梯下，但身為國家元首，對於重大的國家定位應該要穩定清楚，而不是一直策略性的不斷的變化，造成大家的困擾。
鄭麗文進一步指出，既然總統說沒有台獨的問題，沒有宣佈台獨的必要，她誠摯希望賴清德乾脆下架台獨黨綱，直接廢除台獨黨綱，讓大家相信他說的話是說真的。
「如果今天賴總統在沒有宣佈台獨的必要之下廢除台獨黨綱，真的是跨出團結中華民國最關鍵的一步。」鄭麗文指出，相信朝野政黨、起碼包括國民黨在內，一定願意跟總統為了中華民國的未來團結一致。她嗆問：「到底哪一個賴總統講的話才是真的呢？到底哪一個賴總統講的話才真正代表賴總統呢？」
鄭麗文強調，總統的談話再次證明了，中華民國的確是唯一可以保護台灣最重要的傘，大家就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。她強調，中華民國不是像賴清德所說的只是4個字的名稱而已，中華民國所代表的是亞洲第一個民主共和國，民有、民治、民享的核心價值。
「賴總統，您真的尊重中華民國所代表的民主法治自由價值嗎？」鄭麗文質疑，中華民國是一中憲法，賴清德認同嗎？中華民國保障人權，他卻對陸配毫不留情的歧視；此外，中華民國的價值是尊重地方自治的民主憲法，而賴到今天都還對地方政府的財劃法財源死抓不放，「賴總統，你真的相信中華民國，真的認同中華民國憲法的核心價值嗎？」希望總統能夠誠懇的回答這些問題。
鄭麗文強調，台灣不能再內耗，尤其不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲；真的非常希望團結在中華民國的憲法之下，不再搞對立，不再搞撕裂，台灣不能再內耗，誠摯希望賴總統，下架台獨黨綱，支持、相信中華民國憲法的核心價值。
賴清德出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時，提到雷震希望能夠改國號為「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為民進黨認為留著「中華民國」，這名字寫在憲法裡面，有助於團結台灣社會。
而且賴清德認為，民進黨特別指出台灣已經是一個主權獨立的國家，也就沒有另行再宣佈台灣獨立的地方，目的也是要團結台灣社會。他強調，不論是稱呼「中華民國」、「中華民國台灣」或者是「台灣」，其實都是指「台澎金馬」2300萬人，不管先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，大家應該要團結合作。
照片來源：中國國民黨文化傳播委員會、總統府
