鄭麗文籲賴清德接受九二共識 民進黨：對等尊嚴、願與中交流

鄭麗文表示，「（2005年）當連主席踏上中國大陸土地的那一刻，兩岸的人心都不一樣了，在那樣子兩顆子彈之後的氛圍底下，中國國民黨還是做了該做的事。」

日前才表態2026上半年要訪問中國，期盼促成「鄭習會」，國民黨主席鄭麗文藉著「連胡會」20週年之際，不僅憶當年，也喊話要再一次為兩岸關係打開歷史窗口，搭起和平的橋梁。

鄭麗文指出，「其實賴清德也不用緊張，他這麼想跟習主席喝珍珠奶茶、吃晚餐，他只要接受九二共識、下架台獨黨綱，我相信他可能比我更先見到習主席。」

直指綠營別急著唱衰，鄭麗文重申，與習近平見面沒有門票、沒有交換條件，只有「九二共識、反對台獨」，認為國民黨在台灣要建立清晰穩定的訊息，就是「可以選擇和平」。民進黨則回應，只要對等、尊嚴，當然願意與中國官方進行交流。

鍾佳濱強調，「九二共識就是一國兩制，中共早就宣布了一國兩制在香港模式，台灣人都看得到香港的下場，因此在台灣沒有人會接受，自己做不到的事情，還要叫別人去接受，這真的很可笑。」

隨著「鄭習會」備受矚目，台大政治系名譽教授明居正也點出「台海和平要相信習近平」有點太離譜，對此鄭麗文僅簡短表示，認為不值一提、也不值得回覆。