鄭麗文粉專留言太整齊！四叉貓揪疑似網軍：按居住地留言真有趣

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國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，並會晤中國國家主席習近平，中共中央台辦也發布「十項促進兩岸交流合作政策措施」。對此，網紅「四叉貓」劉宇昨（14）日表示，鄭的臉書貼文留言非常整齊，疑似有網軍操作的痕跡。他說，會按照居住地順序留言的帳號群真的很有趣。

四叉貓揪鄭麗文粉專留言疑似有網軍操作。 圖：翻攝自四叉貓臉書

鄭麗文日前在臉書發布影片，並說，結束「2026和平之旅」返台，國民黨將扮演更積極的橋樑角色，讓民眾實際感受到兩岸和平紅利。

四叉貓昨深夜透過臉書發文表示，鄭麗文的粉專留言非常整齊，內容不外乎「經貿紅利」、「和平紅利」、「交流紅利」、「利民紅利」，因此他被激發好奇心，就翻這些留言是否可能是假帳號。他說，翻查結果看起來不算太假，有2至3年的生活照，但現在程式長期養的假帳號也會定期發文貼生活照，這種假帳號比較貴。

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四叉貓指出，雖然不確定這些是否為假帳號，但發現一個非常有趣的現象，如果把鄭麗文的留言區排列順序選擇「由新到舊」，就會發現這些帳號會按照地理分類依序發文。

四叉貓說明，住在台中的帳號在同時間留言過之後，就輪到住在花蓮的帳號一起留言；花蓮帳號都留言之後，再來是台南的帳號同時留言。他說，會按照居住地順序留言的帳號群真的很有趣。

網友留言表示，「你害網軍要多寫一條亂數的指令碼」、「第一次看到認知戰可以搞得像一道城牆」、「都不會用逗號，每個人都半形空白，整整齊齊」。

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