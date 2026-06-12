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即時中心／陳奕劭報導

國民黨主席鄭麗文日前展開訪美行程，原先預計在美東時間10日下午，前往白宮拜會國安會官員，但根據《自由時報》獨家報導，原訂與國安會官員的見面在未告知原因的情況下取消。對此，駐歐盟代表謝志偉今（12）日狠酸，她在台灣亂砍軍購，跑到中國吹捧中共總書記習近平，被洗臉只是剛好，老美待客之道無他，「單純對鄭下藥而已」。

傳鄭麗文訪美遭放鴿子

據《自由時報》總編輯鄒景雯報導，引自華府的外媒圈透露，在先前的多方洽排下，鄭麗文一行原本表定的與國安會官員會見，並不如外傳在白宮進行，而是改在AIT華府總部，見面官員也不如3月台中市長盧秀燕訪美時的資深主任層級，但最後無法成行。

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對此，國民黨聲明回應，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息的，特定媒體故意詆毁，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。

快新聞／鄭麗文糗了？傳訪美慘遭放鴿子 謝志偉狠酸「對鄭下藥」：被洗臉剛好

我國駐歐盟代表謝志偉。（圖／擷取自謝志偉臉書）

謝志偉狠酸鄭麗文

謝志偉在臉書發文表示，鄭主席跟著老共敍事，緊緊黏在一起，嘴上「狠狠反獨」，手推「強強一中」，就是準備對台灣「霸王硬上弓」的意思。台灣人真要是蠢到聽信鄭的這一套，誤以為放棄抵抗，和平就來，那還真是「飲鄭止渴」。

他指出，至於她在台灣濫砍軍購，跑中國胡捧習大，然後招搖到了美國。儘管維安有中國黑幫賞臉，但是排行程，被老美洗臉，也是剛好而已。

謝志偉認為，老美待客之道無他，「單純對鄭下藥而已」。





原文出處：快新聞／鄭麗文糗了？傳訪美慘遭放鴿子 謝志偉狠酸「對鄭下藥」：被洗臉剛好

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