鄭麗文紀念叛黨者吳石讓黨內炸鍋 黃國昌也認證：吳石是共諜非政治受難者

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖秋祭活動，追思對象卻包括導致國民黨戰敗及犧牲將領的共諜吳石，導致黨內批評，鄭麗文則一度指不知吳石在名單中。民眾黨主席黃國昌今（10）日也表示，吳石是共諜，並非政治受難者，這是很清楚的客觀事實，國民黨內部也有很多聲音，相信鄭麗文都有聽到。

民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，吳石是共諜，並非政治受難者，這是很清楚的客觀事實，國民黨內部也有很多聲音，相信鄭麗文都有聽到。（圖／資料照）

統派社團台灣地區政治受難人互助會8日舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年在國軍臥底的中國共產黨地下黨員、時任中華民國國防部參謀次長的陸軍中將吳石。面對最後被逮補處決的吳石同樣列在紀念名單中，鄭麗文的出席數度引發外界議論角色錯亂，中國認同恐造成選舉衝擊，就連國民黨前立委陳學聖也直言，不知國民黨候選人明年要怎麼選？

廣告 廣告

對此，黃國昌在民眾黨立法院黨團上午記者會中受訪時表示，「吳石是共諜，並非政治受難者」，是蠻清楚的客觀事實，國民黨內部已經有非常多聲音，前立委蔡正元也有提出相關評論，相信鄭麗文應該都有聽到這些聲音。

黃國昌強調，民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主法治人權的生活方式，這些都是絕對不變的原則，而且也是絕對會堅守的底線。

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文「拜共諜」發酵！邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 陳學聖：不知國民黨明年怎選

不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼

幕後／鄭麗文黨主席「訪中行」不是光喊喊 研判最近成行時間可落在「這時段」

