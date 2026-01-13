鄭麗文紀念蔣經國「藏1目的」？吳崑玉：貞節牌坊開怡紅院！

論壇中心/綜合報導

1月13日是故總統蔣經國逝世38週年，國民黨主席鄭麗文前往桃園謁陵，並表示「要追隨經國先生，為台海和平打開一扇窗，期許未來2、3年突破現狀」，反遭網友狂酸「經國先生反共，妳沒有！」。對此，專欄作家吳崑玉指出，鄭麗文突破現狀絕對是真心話，但是他是站在個人立場要突破現狀，並打臉鄭麗文「蔣經國比老蔣還更認得中共、蔣經國比任何人更討厭共產黨」。

吳崑玉在《台灣向前行》節目指出，鄭麗文的「突破現狀」絕對不是站在台灣的立場，而是為自己「令不出黨主席辦公室」困境要突破現狀，所以她現在見人說人話、見鬼說鬼話，什麼話都可以拗，所以蔣萬安喊我是台灣人、她又喊我們也是中國人。吳崑玉形容鄭麗文現在的動作，就是在貞節牌坊下面開怡紅院，什麼話到她嘴裡，她不管、只要能達到目的，「只要能夠混到去見習近平就成功了」。

而數度傳出國民黨3月將舉辦「鄭習會」，吳崑玉拿出蔣經國前總統的態度打臉鄭麗文，直指「經國先生是比老蔣更認得中國共產黨的人、他知道共產黨是怎麼玩法，他比任何人都更討厭共產黨」，當年的三不政策，不接觸、不談判、不妥協，因為蔣經國知道善良的人民太脆弱，「你玩不過他」不是因為你比較笨，而是我們有道德底線，但是中共沒有。





