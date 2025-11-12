鄭麗文約見黃國昌沒下文 國民黨：一定會見

國民黨文傳會主委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前與中廣前董事長趙少康舉行便當會，談及藍白合與2026年新北市長選舉等議題，至於國民黨主席鄭麗文也曾表明要和黃國昌見面，至今卻毫無下文的狀況。國民黨文傳會主委吳宗憲今（12日）回應，一定會見面、一定會好好溝通協調，在野團結是國民黨與民眾黨一致的希望。

對於鄭麗文與黃國昌的會面安排。吳宗憲表示，這方面，他目前這邊還沒有訊息，但他相信，各黨之間，尤其在野黨之間的合作是必然，當然一定會見面，但要考量兩位主席有空的時間與要討論的議題是什麼。

廣告 廣告

另就傳出美國在台協會（AIT）將在這周會晤鄭麗文。吳宗憲表示，國民黨對於跟世界任何友好國家的方向都沒有變過，他們希望這塊土地讓更多人看到，而且跟更多國家維持良好的關係，至於跟各國接觸後的結果如何，他們會用正式的方式讓大家知道。

對於將和AIT會面的會談準備？吳宗憲表示，到此時此刻為止，據他所知，應該還沒有進行會面，但跟各國代表見面後，一定會有正式的對外聲明，國民黨不會隱藏，現階段還沒有見到面，會談什麼他也沒辦法知道。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬太鞍堰塞湖穩定溢流中！37小時水位下降9.3公尺 空拍圖曝光

金大鈞觀點》趙少康、黃國昌便當一吃 鄭麗文就被架空