鄭麗文紐時專訪稱「時間不站在台灣這邊」 綠轟：赤化

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前接受「紐約時報」專訪，文中提及，20多年前就放棄台獨希望，因為不切實際，她更在專訪中直言，不認為時間站在台灣這邊，中國快速崛起，國力已經不可同日而語，對此，民進黨抨擊，她的發言宛如國台辦發言人，不過鄭麗文目前重點是2026提名作業，今（6）日前往苗栗參加黨慶。

苗栗縣長鍾東錦說：「記得4年前的這個時候，我們每天都焦頭爛額，只希望能夠爭取到提名。」在美國求學的女兒，跨海捎來祝福，苗栗縣長鍾東錦，感性吐露重返藍營心情，國民黨主席鄭麗文也預告，將會正式提名競選連任。

苗栗縣長鍾東錦說：「主席是要提名，我感覺也是很榮耀啦，但時間點我倒沒有很大意見。」國民黨主席鄭麗文說：「所有的提名同志全部全壘打高票當選。」要串聯起打線攻勢，但關鍵「藍白合」是否運用得當？民眾黨前主席柯文哲似乎還有陰影，提醒黨內別再讓分「像2024每天很多把戲」。

國民黨主席鄭麗文說：「一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平公開公正的遊戲規則，提名出最適合跟最強的人選。」將歷史翻頁為2026大選重新搭建舞台，不過除了整合隱憂之外，對兩岸路線的立場似乎也引發外界疑慮，鄭麗文近期接受「紐約時報」專訪，談及在20多年前就放棄台獨，認為這目標不切實際又危險，如今主張台灣必須接受，在「自身歷史上屬於中國」，「否則可能面臨戰爭風險」，而中國崛起速度極快，「時間已不站在台灣這邊」。

前政務委員張景森分析，整篇談話內容像是北京派來勸降的代表，立委(民)王定宇說：「妳好好的一個國民黨黨主席，竟然活成了中國共產黨國台辦發言人的樣子。」國民黨發言人江怡臻說：「我們沒有必要去跳入民進黨跟共產黨的框架，九二共識一中各表這個就是現狀，民進黨嘴巴上說說卻試圖改變現狀拉高衝突。」「親中避戰」路線，是否成為左右選情關鍵，隨著戰鼓敲響牽動未來政局。

