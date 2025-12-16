鄭麗文細數「賴卓毀憲亂政五大事」指民進黨「拆解中」憲政秩序

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在野陣營合作通過新修《財劃法》後，民進黨政府決定以「不副署、不公布、不執行」方式因應，國民黨主席鄭麗文表示，總統賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

野陣營合作通過新修《財劃法》後，民進黨政府決定以「不副署、不公布、不執行」方式因應，國民黨主席鄭麗文細數「賴卓毀憲亂政一覽」。（圖／資料照）

鄭麗文細數「賴卓毀憲亂政一覽」表示，首先是1. 民進黨＝大法官，三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。

鄭麗文說，第二是立法院三讀的法律，可以不執行、不副署：卓揆宣布不副署三讀法案，將用以制衡總統的副署，濫用為「一票否決權」來對付立法院。賴清德、卓榮泰全憑自身喜好決定是否遵循法律、遵循何種法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文指出，第三是總統不提名大法官，癱瘓憲法法庭：總統遲未提出適宜的大法官名單，導致大法官人數不足、憲法法庭功能停擺，然後再單方面惡意解讀憲法，將不想遵守的法律一律定義違憲。

第四，鄭麗文指「沒收立法院公投權」：依《公投法》，立法院議決之公投案，依法中選會無權實質審查或否決之權。中選會主委李進勇卻擋下立院公投案，公然逾越職權、沒收國會公投法案。

鄭麗文說，第五是「便當會」取代國會：不到50人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，實質上就是總統以行政權否決立法權。

鄭麗文質疑，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空；當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？中華民國是亞洲第一個民主共和國。憲政是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。



