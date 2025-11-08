鄭麗文絕口不提加害者 只顧著幫中共打壓台灣

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭慰靈大會，完全不談國民黨的錯，更不談白色恐怖本質是國家暴力。攝影李智為

施文儀／退休公務員

國共內戰確實是國民黨與共產黨，兩個自稱中國人的政黨彼此自相殘殺。白色恐怖亦源於此戰後的恐慌心態。國民黨害怕再失去政權，害怕不同聲音，於是在台灣展開長達數十年的壓迫，製造無數冤案、錯案、假案。白色恐怖的加害者就是威權統治的國民黨，就是獨裁者蔣介石。

國共內戰是中國人自相殘殺

然而鄭麗文在擺設恐怖受難者追思會上的致詞及訪問，卻通篇閃躲加害者，迴避就是「國民黨」幹的。她不談國民黨的錯，更不談白色恐怖本質是國家暴力。她只空談「和解」，彷彿歷史上沒有所謂迫害者與被迫害者，只有現在對抗中共犯台是罪惡。更荒謬的是，如果白色恐怖源於國共內戰，那加害者不止國民黨，共產黨也是「共犯」。鄭麗文卻對此隻字不提。

廣告 廣告

今日的台灣，早已解嚴，思想不再入罪，《刑法一百條》也廢除，不再有人因政治主張而需付出生命。可是鄭麗文口中的「思想自由」，卻包括中配公開鼓吹其「祖國」可以武力攻打台灣、解放台灣。把這種呼喚外國武力侵略本國的言論稱作「思想犯」？這不是民主，是笑話。

在民主國家，恐嚇他人要打要殺，都構成犯罪；那麼公開鼓動敵對勢力來屠殺同胞、摧毀自己的家園，怎會成為「思想自由」？更不用說香港已給台灣前車之鑑，確實存在少部分人帶著任務進入自由社會，如同吳石當年的模式，只是換了更隱密、更生活化的包裝。

鄭麗文近來不斷搖旗吶喊兩岸「和解」。但她的和解只指向中共；她以犧牲台灣主權、打壓台獨當厭禮，來跟想併吞台灣的政權和解。把兩岸不和平的過錯全歸給台獨，忘了主張台獨也只是想法，又有何罪？為何就需挨打？。

台灣對抗武統是為守護自由

在台灣主張台獨是思想自由，不犯法；鄭麗文主張統一，一樣無罪。但在台灣主張要中國武統台灣，孰不是思想自由，而是替侵略者吹號角，替戰爭鋪路。鄭麗文這套「和中共和解、打壓台獨」的邏輯，就是頗具中國特色的「和平恐怖」：口說和平，實施威脅；口說和解，掏空主權。

廣告 廣告

國共內戰是中國人的自相殘殺；但台灣人民反對武統，是捍衛自由民主，是自我防衛。

追思會有沒有吳石已不重要，重要的是鄭麗文將全力打壓台灣追求自由民主，把台灣推向威權。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

鄭任汶專欄：「普丁不獨裁」的下一句是「習近平不獨裁」

陳嘉宏專欄：鄭麗文呈上一本投名狀

出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同