鄭麗文缺席嘉義黨慶活動、地方黨團幹部不滿轟「來匆匆、去匆匆」：基層無處發聲！

國民黨嘉義縣黨部昨（13）日在水上鄉白人牙膏觀光工廠舉辦131周年黨慶活動，不過，國民黨主席鄭麗文未到場，由副主席季麟連代表出席，讓國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝不滿砲轟鄭「來匆匆、去匆匆」，地方幹部座談會議不曾出席，基層無處發聲。

國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝不滿鄭麗文缺席，昨日上台致詞時砲轟鄭麗文「來匆匆、去匆匆」，地方幹部座談會議不曾出席，應該了解基層的辛苦，基層無處發聲，希望出席的長官能代為發聲。

李國勝表示，這裡不是台北市、新北市，也不是六都，嘉義縣與台南市都是艱困選區，他身為議會黨團書記長，如果沒有向上級長官報告，上級會聽不到基層聲音。

李國勝說，前黨主席馬英九要當全民總統時，他也曾建議過，黨、政、軍退出校園及媒體，結果都讓民進黨接收、掌控，馬主席「憨憨跟人去掃墓」，「溫、良、恭、儉、讓」把國民黨全都讓出去了，這些都是基層的心聲，希望季麟連等長官轉達基層心聲給主席，讓鄭主席聽得到基層的心聲。

