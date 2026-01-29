鄭麗文美國「恩人說」引批評 張亞中批諂媚、膚淺且危險

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文昨(29)日在中常會上自稱引述友人比喻說，美國曾經是台灣的「恩人」，但「大陸是我們的親人」，今日引來昔日競爭黨魁的對手、孫文學校總校長張亞中嚴正抗議，他質疑鄭麗文的「恩人說」論述，不僅在歷史事實上站不住腳，在國際政治的現實中，更是嚴重誤判局勢，甚至可能誤導台灣走向高度危險的戰略方向，他必須表達最嚴正的抗議。

張亞中並批評鄭麗文對美國與國際政治的理解，如此蒼白，論述對外關係，如此輕率，「這已不只是膚淺，而是危險」，「美國是台灣恩人」如此諂媚的說法，「像極了一個佃農跪在地上，向壓迫他的主子叩首感恩一樣」，希望鄭麗文即刻收回「恩人說」並表示道歉。

張亞中表示，美國從來不是任何國家的「恩人」，而是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家，「把國際政治中的利益計算，包裝成『感恩敘事』，不但違背事實，更是對台灣極不負責任的誤導，傷害了台灣人民的尊嚴，而且回顧歷史，美國在多個關鍵時刻，並未「守護」台灣，而是選擇切割、犧牲甚至利用台灣。

張亞中指出，過去中華民國政府在中國大陸節節敗退、局勢急轉直下之際，美國率先發表「對華白皮書」，公開宣告對中華民國政府「不再負責」，前總統蔣中正堅持捍衛金門、馬祖，將其視為國家安全前線時，美國卻明確表態「不協防金馬」，「台灣地位未定論」由美國首先提出，並長期操作的戰略論述工具，實質傷害中華民國的國家地位與法理基礎，1978年底美國在宣布與中華民國政府斷交前，竟在前幾個小時才通知政府高層，而且美國早期多次以「貿易法」第301條款為工具，對台灣施壓，現在以高關稅壓迫台灣屈服，這種國家是台灣的「恩人」？

張亞中說，綜觀美國整體中國政策，台灣從來不是主角，而只是棋子、工具與籌碼，到今天一點沒有改變，反而更加赤裸，美國要求台灣對美投資高達5000億美元，將「護國神山」與整條半導體產業鏈移往美國，又要求台灣將國防特別預算拉高至1.25兆元，「一個把台灣視為提款機、風險承擔者與戰略耗材的國家，怎麼會是恩人？」

他強調，如果國民黨主席真心認為美國是台灣的「恩人」，國民黨還有什麼正當性去質疑美國要求國防特別預算的內容是否合理？如果不是真心，只是隨口說說，「恩人」可以隨便就認？

