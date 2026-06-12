鄭麗文美媒專訪談鄭習會 強調未談統一：不可能討論這議題

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文正在美國訪問，國民黨表示，鄭麗文在美接受NPR（National Public Radio，美國國家公共廣播電台）專訪時說，與習近平會面，希望重啟兩岸對話與談判創造和平，從未談「統一」議題。

鄭麗文。（圖／國民黨提供）

國民黨表示，鄭麗文訪問美國華府期間，接受NPR節目《Here and Now》主持人Scott Tong專訪。國民黨稱，NPR是美國最具影響力的公共媒體之一，也是美國政策圈、知識分子相當重視的新聞媒體。在這場專訪中，主持人Tong就鄭習會、國防預算審議時的爭議、國民黨「反台獨」主張等議題，訪問鄭麗文。針對主持人提問，習近平曾表示，台灣與中國的統一是「不可阻擋」的，鄭麗文與習近平會面時，鄭麗文有沒有回應這個說法？鄭麗文說，自己訪問中國大陸期間，沒有和習近平談到統一問題。

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國民黨稱，鄭麗文說，「由於台海局勢日益緊張，我們真正希望的是能夠重啟兩岸對話與談判，並創造和平。」主持人追問，為什麼沒有討論統一議題？鄭麗文明確回應稱，不可能討論這個議題。

國民黨表示，鄭在專訪中說，由於過去十年來，兩岸的接觸與對話已經完全中斷，兩岸緊張情勢持續升高，甚至幾乎到了戰爭與衝突的邊緣，「對我們而言，最重要的就是務實地重啟兩岸對話，希望能降低緊張情勢，創造更大的和平與穩定。」鄭也強調，如果台海發生戰爭，台灣將遭受極為嚴重的破壞，美國等國家也會被捲入，而這可能導致第三次世界大戰爆發，全世界都將因此受害。她希望向美國各界說明，國民黨主張和北京加強交流，創造和平的路線。

而針對國民黨推動刪減台灣的軍購及國防預算，被華府批評者質疑，國民黨是否真正致力於保衛台灣的問題，鄭麗文則說，很多人都問她這個問題，但她認為他們受到誤導了。「長期以來，國民黨一直都是台灣國防最堅定的支持者。至於國防特別預算，它一直是以黑箱方式運作，我們並沒有看到其中究竟包含哪些具體內容。民進黨提出的版本也違反了多項立法原則。我們不希望看到這樣的事情持續拖延，因此，我們決定先通過對外軍售案（foreign military sales）。」



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