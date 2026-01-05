鄭麗文聘最高顧問 王金平拋3期許

國民黨主席鄭麗文（左）5日到前立法院長王金平（右）位於台北宏國大樓的辦公室，親頒最高顧問聘書給王金平，正式完成聘任，結束後兩人互動熱絡。（趙雙傑攝）

國民黨主席鄭麗文5日率4名副主席前往前立法院長王金平台北辦公室，正式聘請王金平出任國民黨最高顧問。王金平表示，他期許能解決朝野對立問題、促進兩岸和平，並協助國民黨贏得人民敬重，成為國家未來可能重新執政的政黨。

鄭麗文昨特地率副主席李乾龍、蕭旭岑、張榮恭、季麟連，以及文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻，前往王金平位於台北宏國大樓的辦公室，頒發最高顧問聘書給王金平，氣氛熱絡。

王金平表示，擔任最高顧問，他有3方面期待去努力，一是解決當下朝野對立問題，國內政局對立盤根錯節，也愈來愈深，盼大家以天下為公不自私的心態，朝野真心誠意以國家人民為念，拋棄意識形態，理性分析反省，共同讓國內政局和諧。

第二，希望促進兩岸和平，兩岸兵凶戰危希望獲得緩解；第三，希望幫助國民黨各方面發展，贏得國人敬重，轉而支持國民黨，讓國民黨正常發展，成為未來國家可能執政的政黨。

鄭麗文盛讚王金平是在中華民國戰後民主化歷程貢獻卓越的國民黨代表性政治人物，在內外局勢交迫，國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局情況下，需要王金平的高度智慧，為國民黨與國家困局奉獻心力。

外界關注之前一度傳出智庫執行長張顯耀要督導南部選情，鄭麗文強調，完全是誤傳，並沒有要請張顯耀督導南部選情；她也稱許王金平的影響力絕對不是只有南台灣，全台灣的輔選她都要向王金平請教。

媒體追問，聘請王金平當最高顧問，是否在修復關係？鄭麗文說「沒有需要修補的關係」，因為她跟王金平關係非常好，王過去就相當栽培照顧她，兩人之間沒有問題。