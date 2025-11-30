鄭麗文聲援秋鬥 台若淪戰場都是空談

2025秋鬥遊行30日登場，訴求「反Lie求真！反戰求生！」，約百人組成的遊行隊伍走上街頭，表達台灣不該軍購，反對戰爭的訴求。（中央社）

記者王超群、王誌成∕台北報導

秋鬥遊行三十日下午於台北登場，今年主題為「反Lie求真！反戰求生！」，訴求反對軍購、主張兩岸和平與反戰等議題，國民黨主席鄭麗文在凱道現身聲援強調台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談，希望跨越黨派讓國際社會了解台灣人民愛好和平、遠離戰爭，大家一定要守護這塊土地，不讓台灣成火藥庫。

數百人遊行隊伍從立法院出發，沿途展示反軍購標語、高喊反戰訴求，除了舉起主題旗幟及布條外，現場也分送白色氣球，希望政府以維持兩岸和平為優先。

遊行隊伍至凱道舉行集會，鄭麗文上台表示，台灣這幾年歷經疫情、美國貿易關稅戰等衝擊台灣產業經濟，實質薪資已超過三年年年倒退，民進黨政府一直說要提高基本薪資所得，但結果顯示跟不上通膨速度，所以年輕人買不起房、不敢結婚，甚至直接躺平。

鄭麗文指出，大家一直關注「護國神山群」等高科技產業，卻不知提供台灣最多就業機會的其實是傳產及服務業，因為陸客不來台灣，導致旅遊業休克，而美國與韓國簽ＦＴＡ，也導致台灣被跳過；民進黨口口聲聲說反ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議），實則不敢取消，如今更因為錯誤政策導致勞工面臨險峻環境，勞保也不斷面臨破產危機。

她表示，會跟這塊土地同生共死、跑不掉的都是廣大勞工、農民，統治者卻可以不負責任、不計後果得信口開河。

鄭麗文表示，和平是不可以倒退的底線，大家應該團結捍衛的價值，沒有命，什麼都是假的；台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談；下一代的生命沒了，哪來夢想及未來？希望跨越黨派讓國際社會了解台灣人民愛好和平、遠離戰爭，一定要守護這塊土地，不讓台灣成火藥庫。

鄭麗文致詞完，現場喊起「零軍購、救台灣」、「遵從一中法理、兩岸和解對話」口號，但鄭微笑以對後即離去。