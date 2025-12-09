鄭麗文聲量崩跌9成？他曝鄭習會引爆反效果

▲國民黨主席鄭麗文近期傳出有望「鄭習會」，不過，國民黨隨即怒駁消息不實。（圖／讀者提供，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，親中立場屢受外界質疑，近日她更傳出有望舉行「鄭習會」，再引外界關注，不過，國民黨隨即怒駁消息不實。對此，政論粉專《聲量看政治》今（9）日指出，根據泛藍YouTube直播數據顯示，鄭麗文上任至今人氣暴跌，只剩一成，尤其鄭習會消息一出，不但沒帶來正面聲量，反而加速了藍營內部的焦慮與不信任。

《聲量看政治》今發文表示，鄭麗文在10月當選國民黨主席，馬上成為媒體和藍營直播圈的頭號話題，不只傳統新聞大幅報導，泛藍的直播圈也有熱烈討論。當時，某些泛藍白紅的人都期待她能帶出泛藍白紅的新氣象，甚至在10月24日，泛藍直播圈對於鄭麗文的討論，創下了19萬人次觀看的高峰。

不過，該粉專接著表示，綜觀鄭麗文當選黨主席前後，她的開場氣勢驚人，但本質上很短暫。如今，她在昨天的泛藍直播圈對於鄭麗文的討論只剩2萬餘人次，整整跌掉9成人氣，只剩10月24日的11％。或許，一開始多數人只是來看新主席「要做什麼？」、「能不能重新整合藍營？」，如果後續的作為與發言，一直讓人不安，這種流量高峰就會開始往下掉，甚至開始產生負面效應。

該粉專指出，上任後的鄭麗文，立刻對外強調「九二共識」、「反對台獨」、「推兩岸和平」等論述框架。這些論述在深藍鐵粉眼中，是藍營的招牌，但對更多泛藍和中間選民來說，太快、太用力，甚至「急著靠攏中國」。這種分裂感會影響KOL帶風向，也降低直播圈討論度。慢慢地，人氣開始冷卻。

另外，該粉專提到，11月之後，有不少媒體和社群爆料鄭麗文的人事布局疑似受特定派系掌控，甚至傳出這是在為未來特定人物鋪路。這些消息對國民黨基層很傷。鄭麗文本來就不是傳統藍營出身，又面臨這些質疑，許多藍營中生代、地方派系選擇冷處理、保持距離。這讓泛藍直播圈對於持續推她的話題，開始保持審慎態度，人氣進一步下滑。

該粉專再指，12月初，她再度接受國際媒體專訪時說出「時間不站在台灣這邊」這句話，聽起來像在暗示台灣沒機會、要認命。這種說法，不只親中，更是「氣勢全消、投降主義」的代表。再者，又爆出「鄭麗文想與習大大會面」的傳聞。這個消息一出，藍營雖然一定有人覺得是機會，但更有人則質疑「讓國民黨被貼死親中標籤？」。整體來說，這種消息不但沒帶來正面聲量，反而加速了藍營內部的焦慮與不信任。

該粉專認為，對於藍營的直播圈來說，他們要的是帶動士氣、能打能吶喊的主角。她這種冷調又負面的論述，完全不合直播圈胃口，只能逐漸冷處理。於是聲量直接暴跌，只剩下原本高峰的11％。綜合所有爭議來看，鄭麗文的問題不是「沒新聞」，而是每個新聞都在減分。兩岸立場讓人不安，黨內人事安排又被懷疑，數次發言又滿滿爭議。這一連串事件，讓她對藍營基層、直播圈的吸引力逐漸歸零。

