鄭麗文肯定謝國樑施政 打造有愛城市

中國國民黨主席鄭麗文昨（二十七）日中午前往基隆市中正兒童室內樂園視察市府推動「有愛城市」的成果。市長謝國樑、副市長邱佩琳、國民黨基隆市黨部主委林沛祥陪同向鄭麗文介紹基隆七區室內兒童樂園的規劃與成效。一行人隨後也前往青年創業品牌「美有計劃」，一起享用招牌舒芙蕾與美食，感受基隆在地青創能量與城市活力。

鄭麗文在接受聯訪時表示，謝國樑在面對外界惡意罷免時，始終保持穩定施政，以「愛與專業」作為治理基礎，用人唯才、不分顏色，成功打造跨黨派合作的施政典範，更是藍白合作在地方的最佳示範。她肯定謝國樑用行動回應少子化、育兒友善等國安課題，從托育、教育到兒童空間一步一步完善，都是「有愛城市」最具體的展現。

立法委員兼國民黨基隆市黨部主委林沛祥也表示，謝國樑團隊近年在兒少、青創與公共空間三大面向的改善，基隆市民都感受得到。他強調，「有愛城市」之所以能成形，是因為每一項政策都有具體成果作支撐；市黨部將持續與市府並肩合作，把更多資源帶進基隆，讓市民在生活的每個環節都能感受到改變。

謝國樑向鄭麗文介紹，七區室內兒童樂園皆結合地方特色與社區需求，希望讓每一區都有屬於自己的兒童空間。其中，中正室內兒童樂園融入燈塔、豆腐岩及砲台等意象，讓孩子在遊戲中就能親近基隆的地方故事。他表示，室內兒童樂園只是「有愛城市」的一部分，市府也同步從幼兒臨托、托育補助、青創與教育資源，到長者照護等面向全面強化支持系統，目標是讓家庭成員在基隆的每個階段都能感到安心、被看見、被支持。

鄭麗文也與現場孩子熱切互動，一起玩著他們最喜歡的遊戲設施。她表示，看見孩子在安全友善的空間中自在玩耍，就是兒少友善政策最直接、最明確的成果。她最後強調，謝國樑帶領的市府團隊，已讓基隆在兒少政策、公共空間與城市治理上展現明顯進步，未來也會全力支持市府推動更具前瞻性、也更貼近市民需求的政策，讓基隆的好生活不只延續，更持續提升。