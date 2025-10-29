「鄭麗文背上插了5面紅旗！」游盈隆：都跟台灣主流民意直接對撞

​前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，但外界對她的親中形象仍存疑。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，鄭麗文當選黨主席，是後大罷免時期出現的第一個超級變數，這個變數可能改變台灣的整體政治氣候。

游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》指出，「鄭麗文這次出來背上插了5面紅旗」，第一是「中國認同」大旗，第二是「九二共識」，第三是「反台獨」，第四是「求統一」，第五則是「刪減國防預算」。他說，根據台灣民意基金會調查，民眾認為自己「是中國人」的比例僅約6.6%，而「台灣人認同」高達77%，鄭麗文特別強調中國認同，可能與連家關係密切有關。

至於「九二共識」，游盈隆指出，自前總統蔡英文執政以來，台灣社會普遍將其理解為「一國兩制」，所以九二共識台灣接受度非常低，絕對不到2成。至於第三、四項「反台獨」與「追求統一」，根據民意基金會近期統獨調查，主張未來台灣應走向獨立的有4成4，贊成走向統一的1成3，其餘約2成支持維持現狀。這顯示，經過30年民主化與本土化歷程，台灣社會對此議題立場已相當明確，期待未來台灣要獨立是普遍的心聲。

談到鄭麗文第五面旗「刪國防預算」，游盈隆透露，根據調查，約半數以上台灣民眾支持提高國防支出，現在鄭麗文高喊「砍國防預算」，當然代表一種聲音，但跟台灣的主流民意違背。

游盈隆直言，鄭麗文這五面紅旗都是跟台灣主流民意直接對撞、對幹、對決。羅馬不是一天造成的，認同更不是一天造成的，台灣人的認同是經過過去35年才演變成今天這個樣子，所以經過一次選舉就會改變認同，這是不可能的事情。

游盈隆認為，鄭麗文未來不會多談這5面大旗，也許在砍預算上面會維持一段時間，可是也不會長久。

