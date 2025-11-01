鄭麗文能讓國民黨從羊變獅？前藍委揭關鍵考驗：痛快是不足以成事

政治中心／劉宇鈞報導

鄭麗文1日正式上任國民黨主席，鄭誓言要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，盼未來能重返執政。前藍委陳學聖特別點出對於鄭麗文的考驗，他說，領導人與名嘴不同，只徒「痛快」是不足以成事。

陳學聖以「鄭麗文的火候」為題發文表示，鄭麗文的誓言確實振奮了不少黨員的心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變？所以幾乎沒人講重話，更多的是沉默，給的是觀察，看的是鄭的下一步。

陳學聖指出，作為一位立委，作為一位名嘴，一定要快人快語，直指人心，就是要個「痛快」！但領導人不一樣，看的是方方面面，想的是如何「周全」，如何面面俱顧，只徒「痛快」，是不足以成事！有時，可能更多的時候，需要的是「忍」，刺你的是「辱」。

廣告 廣告

陳學聖提到，他和前主席朱立倫相識甚久，二十多年前，兩人一起當立委，朱曾在預算審查時，對著僑委會承辦人員說「誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？」，讓對方瞬間淚流滿面。後來他到桃園任文化局長，才知道縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，公文聽說是會「滿天飛舞」。

陳學聖說，等到這些年，朱立倫當了黨主席，掛在嘴上竟然最多的，就是「堆疊善意」，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水，被朱常常募款的好友和朱說，「我們乾脆直接捐款給你就好，你要怎麽花，我們都沒意見，但怎會要我們捐款給別人花呢？」

陳學聖直言，想不透，過去很凶、很嚴厲的朱立委、朱市長不見了！朱講的話，這些年多是大方向，內容看來很虛，連記者都很難下標題，當然也不會有激盪人心的話，就是那麽平淡，淡到無滋無味。

不過陳學聖也說，這是朱立倫從政重大的轉變，朱不再求浮光片語，謀的是大局，相信鄭麗文從今天開始，應該就會深深體會。而面對過往鄭的快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但這是否就足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政？

陳學聖強調，若更多時候，鄭麗文需要的是內斂文火烹煮才能成事成局時，考驗的已是火候，鄭是否已作好轉型的準備？當然包括熱情的支持者在內！鄭勇敢選擇了承擔，開始啟航，黨員也給了支持，就前行，加油，祝福吧！

更多三立新聞網報導

老字號傳產關門！桃園染整大廠沉重宣布「結束營業」

鄭麗文新人事背後有藍營大老身影！前藍委曝她「艱難挑戰」

鄭麗文準備好了？前藍委憶「換柱風暴」：該加速面對這1問題

國民黨為選主席鬧分裂 前藍委：恐永遠沒能力贏民進黨

