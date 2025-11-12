鄭麗文自兼革實院長 林濁水諷：國民黨思想已退化成「獅王領導學」

前民進黨立委林濁水。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（12）日宣布，將親自兼任「國民黨革命實踐研究院」院長一職，未來將親自授課，期盼推廣國民黨的中心思想，使其「與時俱進、結合現實環境」，成為黨內價值與思想的核心傳播者。此舉引發外界高度關注與熱議。

對此，前立委林濁水今日也在社群發文表示，上一位兼任革實院長的國民黨主席是蔣中正，鄭麗文此舉形同「重啟黨的思想領導權」。林濁水嘲諷道：「蔣中正之後，藍綠白各黨終於又出現一位同時掌握黨的中心思想與戰略指導大權的主席！」

廣告 廣告

林濁水進一步酸言指出：「難道是因為鄭麗文的學識思想太深、太廣，足以比肩毛澤東、孫中山與蔣中正這樣的不世出天才嗎？太天方夜譚了！」他直言，真正的原因恐怕是「現在的國民黨，只適合知識破碎、思想拼湊、混亂淺薄、沒有中心思想的獅王領導。」

據國家人權記憶庫資料指出，革命實踐研究院（革實院），成立於1949年至今，是國民黨培訓「反攻大陸」作戰黨政軍領導及幕僚，以及臺灣地方幹部、民意代表思想培訓機構，屬國民黨附屬組織。在白色恐怖期間，革實院主要工作是培養政黨幹部。國民黨曾以此地整訓各級人員，加強思想灌輸，形成「革命實踐運動」。鄉鎮級民意代表具黨籍當選人亦需到院參訓。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國瑜反嗆賴清德廢台獨黨綱 綠黨團轟：搶對中共發聲權出賣台灣

鄭麗文上任新氣象 紀念孫中山誕辰前女偶像、饒舌歌手先唱跳