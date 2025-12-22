鄭麗文與學生對談：防衛台灣不是一個價格

國民黨主席鄭麗文。（中時新聞網）

國民黨主席鄭麗文今22日晚間至東吳大學與大學生對談，並回應學生犀利提問。有學生問國民黨為什麼要降低軍備預算？鄭麗文強調國民黨沒有反軍購，但「防衛台灣不是一個價格可以決定的」，要合理、有效、科學的討論強化國防，而不是一張空白支票上面寫數字，只能接受或不接受，這是民主國家嗎？

鄭麗文今天親自與大學生面對面對談，學生也不客氣提出犀利問題，對談過程中也一度引起騷動，有部分學生與鄭麗文你來我往交鋒，不過有時當鄭麗文發表直言不諱的發言時，在場學生也熱情給予掌聲。

對於軍購問題，鄭麗文強調國民黨沒有反軍購，在台灣最支持國防力量的絕對是國民黨，但是台灣的國防安全，「不是一個價格可以決定的」，應該就事論事討論防衛力量，到底什麼才是我們要的國防，現在討論軍購預算並不是在討論這個問題，現在的討論方式是一張空白支票上面寫數字，只能接受或不接受，這是民主國家嗎？

鄭麗文說，要有合理的防衛，不是放棄抵抗，難道沒有智慧去開創兩岸的和平嗎？沒有很難，只是願不願意敞開心胸，看到已經存在的選擇，為什麼一定是你死我活的零和遊戲？為什麼一定是對抗呢？我們真正的價值就是避免戰爭，開創和平。

也有學生提到是否刪掉黨綱裡頭反共的條文？鄭麗文說，國民黨是反對共產主義的，因為國民黨並不是共產主義的政黨，國民黨信奉的叫做三民主義，這跟國共的和解沒有影響，國民黨是要跟共產黨不打仗、不互相殘殺，但沒有要參加共產黨，國民黨沒有要變成共產黨，所以黨章不需要修改。

