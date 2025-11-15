鄭麗文與柯文哲黃國昌首度同場 曝藍白合進展
國民黨主席鄭麗文今天（15日）出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，首次與民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲同場。鄭麗文表示，今天見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。
新任國民黨主席鄭麗文已於11月1日上任，面對2026地方選舉，各方都在關注藍白合發展，以及鄭麗文何時與台灣民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲等人見面。
根據TVBS今天報導，鄭麗文、黃國昌、柯文哲今天不約而同出席民眾黨台北市議員張志豪父親告別式，而國民黨副主席蕭旭岑、台北市長蔣萬安、副市長李四川、基隆市長謝國樑及國民黨立委羅智強等人都到場追思。
面對媒體詢問藍白何時見面，柯文哲、黃國昌都以今天場合不適合為由，未有進一步回答。鄭麗文則受訪表示，今天在現場見到柯文哲、黃國昌，現在雙方已經進行聯繫跟接洽，應該很快就會見面。
對於國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭先後前往中國大陸，並拜會國台辦主任宋濤，鄭麗文指出，進行國共的交流、對話、促進兩岸和平，不只符合全體台灣人利益，也符合整個國際社會期待，國民黨希望努力邁向和平，避免戰爭。
針對日前鄭麗文出席白色恐怖追思活動，被質疑追思對象包括當年共諜。蕭旭岑表示，他認為黨內應該沒有什麼聲音，因為鄭麗文是跨出和解的一大步，且過去前總統馬英九以及許多民進黨重要人士都有去秋祭，而在國家人權名單，吳石被列為714位，這是民進黨制定的。
其他人也在看
中國旅客不甩警告「爽飛日本」網驚吐大實話
[NOWnews今日新聞]中國與日本的緊張關係持續升溫，中國外交部14日發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，向日方施壓。但日本記者走訪上海浦東機場，飛往日本的班機仍大排長龍，不少人直言「對政治...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件
（中央社北京15日綜合外電報導）華爾街日報（Wall Street Journal）報導，電動車廠特斯拉（Tesla）正要求其供應商在美國製造汽車時，不得使用中國製零組件，再度凸顯美中地緣政治緊張局勢加劇造成的影響。中央社 ・ 7 小時前
越南椰子慘遭中國拒收！價格暴跌近7成 產業進入整合期
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導越南椰子是許多人心中的街頭美食，不過近期因出口至中國的椰子品質不穩定，遭到中國拒收，只能轉由國內低銷，價格在短...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
「北京當局對日複合式威脅」總統府籲中國勿成為國際社會的麻煩製造者
總統府發言人郭雅慧今天（15日）表示，北京當局基於政治目的對日本進行各類型的複合式威脅，對印太區域的安全穩定構成高度威脅，期待中國善盡大國責任，立即停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
租房在頂樓加蓋領嘸？明年租金補貼增限制
內政部租金補貼新制協助許多租屋族減輕負擔，新一年度的115年租金補貼新制即將上路，但其中悄悄更改規定，民眾明年的新申請案...聯合新聞網 ・ 9 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
商業熱議》馬斯克該緊張了？在北京搭乘無人計程車，幾乎忘了是程式在開車！
《華爾街日報》記者在北京試乘一趟無人駕駛出租車，分別體驗了「文遠知行」和「小馬智行」的試乘車，發現這些車輛在導航時能做出類似人類的風險判斷。文遠知行的系統輕點了剎車，但並未僵在原地：當那個人朝路邊走去後，它便加速駛過那輛並排停放的汽車。讓他幾乎忘了是程式在「開車」，相比之下，馬斯克真的要緊張了？快看…點擊此處，VVIP獨享完整內容 【1111 限時優惠活動！......風傳媒 ・ 1 天前
日本大廚公開獨家煎荷包蛋秘訣 簡單1步驟秒變「蓬鬆流心」口感
雞蛋不只營養滿分，不同煎法更是能滿足不同人的口味。 一位日本名廚最近公開一個獨家煎蛋秘訣，下次下廚時，別只顧著把蛋煎得焦脆酥香，可以嘗試「加水煎」的煎法。這樣煎出來的荷包蛋會變得滑嫩、蓬鬆，蛋黃還能保持銷魂的半熟「流心」狀態，口感層次豐富，特別是搭配熱騰騰的白飯時更是絕配。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 9 小時前
林佳龍籲外媒避免自我審查 正常稱呼看待台灣
（中央社記者吳書緯台北15日電）外交部長林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會座談；針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣，林佳龍表示，「台灣就是台灣」，台灣具備人民、領土、政府與主權的國家四要件，呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待台灣。中央社 ・ 15 小時前
韓國瑜變「政治鬥雞」開嗆！她：輸掉1優勢
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜12日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文分享自...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
國民黨公布「沈伯洋滿意度」民調 吳思瑤曝前所未有：蔣萬安怕了？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導面對民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案調查，還被揚言全球抓捕，民進黨團今（14）早凌晨5點赴議場排隊遞案，要求以立法院名...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 20 小時前
台電「帳單算錯」將大退費？線上申請郵件曝光 溢收電費處理方式一覽
隨著多元支付時代來臨，越來越多民眾習慣採取線上繳納民生、信用卡等各項費用。近期有民眾收到自稱來自台電的電子郵件，內容聲稱因帳單計算錯誤將退費給用戶，並要求點擊信中連結輸入信用卡號等個資，以申請退款。對此，台灣事實查核平台今（15）日發布調查報告。 調查報告指出，經檢視網傳郵件發現，雖表面看似來自台電官方，但實際上為是純圖片設定超連結，並偽裝成台電郵件，透過......風傳媒 ・ 13 小時前
女乘客霸占新自強＂對號座＂ 遭鐵警抬下車狂喊救命
中部中心／張喬羿、李柏瑾 台鐵的新自強號上，一名女乘客，疑似占用對號座兩個位子，一路從台北南下，坐了兩段路程，期間車長勸導離開，她就是不配合，最後在台中大甲火車站，被警方強制抬下車，過程中，女乘客還狂喊救命。婦人狂喊救命，雙手亂揮，過程還波及到其他乘客，兩名員警，一前一後，直接將她抬走，但是火車上，怎麼會出現警察強制將人帶走？原來這名女子，疑似占用對號座，卻不配合車長勸導離開！女乘客霸占新自強＂對號座＂ 遭鐵警抬下車狂喊救命（圖／翻攝畫面）事發就在14日晚間的臺鐵145次新自強號上，這名年約55歲的劉姓女子，要從台北南下到台中，但她卻拿著別班車的車票，搭上新自強的對號座，一路從台北南下，還搭了兩段路程。大甲所派出所副所長柯敏郎：「爰警方配合站務人員，請該旅客於大甲車站下車，經查劉女未有其他違反事由，經查身分無誤自行離站。」買錯票是別人錯？ 女霸占對號座遭抬下車喊救命（圖／翻攝畫面）女子拿錯的票，坐錯的位子，屢勸不聽，整台列車，也因為她，延誤了15分鐘。原文出處：女乘客霸占新自強對號座 遭鐵警抬下車狂喊救命 更多民視新聞報導連假爆人潮!！高鐵自由座阿嬤「坐扶手」遭他阻止 網讚：你有花錢高鐵遇阿嬤「狂擠」蹭座位 他怒噴「1句話」網大讚高鐵新制明天上路 提前1小時搭車要先「換票」民視影音 ・ 11 小時前
尷尬！中國反日情緒升《鬼滅之刃》上映首日竟席捲票房
尷尬！中國反日情緒升《鬼滅之刃》上映首日竟席捲票房EBC東森新聞 ・ 6 小時前
瑞士獲美國關稅從39%降至15% 承諾對美投資2000億美元
美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第一季前完成談判，敲定這項貿易協議。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
高嘉瑜要被告了！「亂抹紅潑糞」蔣萬安大翻車 全網暴動叫好
76歲老翁投訴在北市官網看到「上海市區公所」字樣，北市社會局對此報警處理並提出刑事告訴，前綠委高嘉瑜批評是製造寒蟬效應，社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物公然散播謠言的行為，並沒對陳情詢問的民眾提告。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，支持社會局硬起來，痛批高嘉瑜為了選舉，惡意獵巫，抹紅市府公務員，潑糞台北市長蔣萬安。游淑慧的看法也讓網友大讚說的好。中天新聞網 ・ 12 小時前
館長遭前員工爆猛料！經營健身房心聲再被挖
[NOWnews今日新聞]知名網紅「館長」陳之漢近日再度捲入風波，昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，近日開直播進行「毀滅式爆料」。回顧館長經營健身房的過程，先前他曾...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前