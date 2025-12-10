鄭麗文與歐盟駐台代表餐敘 盼深化各層次合作

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨主席鄭麗文今天與歐盟15國駐台代表餐敘，鄭麗文表示，國民黨高度重視與歐盟及歐洲各國的夥伴關係，並期待在既有良好互動基礎上，進一步制度化並深化各層次合作。

國民黨今天晚間透過臉書表示，鄭麗文今天應歐洲經貿辦事處邀請，出席由歐盟15國駐台代表共同參與的餐敘交流。各方就台灣目前發展、區域和平、能源政策及台歐關係等重要議題進行友好的討論。

鄭麗文表示，維持兩岸和平與區域穩定始終是國民黨最重要的政策優先事項之一。台海和平不僅攸關台灣人民的安全與生活，也符合國際社會的共同利益；國民黨將持續以務實和負責任的方式，為區域和平與穩定創造條件。

在台歐關係方面，鄭麗文說，國民黨高度重視與歐盟及歐洲各國的夥伴關係，並期待在既有良好互動基礎上，進一步制度化並深化各層次合作。

此外，鄭麗文下午主持中常會時也提到，她特別跟各國代表說，希望未來能夠有更直接的溝通管道；感謝各國駐台代表在她就任主席後的關注，若有任何意見、問題、好奇，都可以直接跟她溝通。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1141210