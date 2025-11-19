鄭麗文與黃國昌今會面 聚焦藍白怎麼合、政黨競合非零和等四大主軸

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉行「以行動顧台灣」高峰會談，被外界解讀為 2026、2028 選舉「藍白合」探路，雙方預計展開一小時的領袖會談，會後接受媒體聯訪。此次對談焦點預計包括：「在野目前面對問題如何整合力量」、「在野下一步：談為何要合作」、「政黨競合不應是零和遊戲——地方選舉的競合與策略調整」及「雙方核心幕僚團隊對街」等四大主軸。

「鄭黃會」下午 3 時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，以及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡出與會。





依議程安排，鄭麗文、黃國昌預計下午 3 時共同會場，由主持人開場，介紹雙方主席及與會貴賓，鄭、黃兩人將上台互贈禮物、合照，並進入領袖對談。





據安排的對談「四大主軸」。第一、雙方將討論「在野目前面對問題如何整合力量」，談國會監督、推動政策到落實改革，在野黨本屆國會協力守護台灣的成功模式；第二、「在野下一步：談為何要合作」，指執政黨惡霸、架空國會，國際情勢變化下台灣民主的空前挑戰；第三、「政黨競合不應是零和遊戲——地方選舉的競合與策略調整」，面對 2026 地方選舉，尋求最大化民意支持的合作空間，探討具體整合模式，從政策對接開始；第四、「雙方核心幕僚團隊對街」，雙方建立穩定、直接的溝通管道，加速政策整合、選戰應對與資訊共享。





歷經一小時雙方對談後，主持人預計在下午 4 時邀鄭麗文、黃國昌與幕僚群進行合照，並進行媒體聯訪，由民眾黨與國民黨各自點名媒體進行提問。

