鄭麗文與AIT會談 國民黨曝「谷立言邀未來適當時機訪問華府」

鄭麗文今日於中央黨部與美國在台協會處長谷立言舉行會談。（國民黨提供）

國民黨新任黨主席鄭麗文今日於中央黨部與美國在台協會處長谷立言舉行會談。據國民黨會後發布的新聞稿指出，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行，鄭麗文則充分認同。

鄭麗文今（12日）於國民黨中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行人，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛良好融洽。鄭麗文強調，台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

國民黨轉述，谷立言重申，美國從未尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行，鄭麗文對此充分認同。雙方並一致認為兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，都應尊重兩岸人民的意願。

國民黨與AIT對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。此外，谷立言還在會中誠摯邀請鄭麗文於「未來適當時機」訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。據悉，AIT方面還有政治組組長羅峻平（Michael Pignatello）、政治組政治官江俠瑾（Shayma Jannat）等人隨同。

