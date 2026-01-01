鄭麗文舔跪換不到「鄭習會」？于北辰：「做1事」習就想見！

論壇中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文希望2026上半年能到北京進行「鄭習會」，中國國台辦發言人張晗昨（12月31日）回應，願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，與國民黨加強各層級交流。桃園市議員于北辰建議，只要國民黨在立法院全票通過支持軍購，習近平就要見鄭麗文了，否則沒有機會。

于北辰在《台灣向前行》節目中指出，習近平什麼要見鄭麗文？國民黨是被共產黨打到台灣去的手下敗將，如果要見鄭麗文的話，為什麼不見前主席朱立倫、吳敦義？鄭麗文想見習近平，要拉高自己的層級不太容易，習近平見了馬英九，只因為他曾是總統，況且5度擋1.25兆軍購的戰功是記在立委傅崐萁、羅智強、徐巧芯頭上，對習近平而言，鄭麗文有什麼戰功？

于北辰進一步指出，鄭麗文只有死纏爛打，才有可能見到習近平，「我什麼都答應，只要見我一面就好」，但鄭麗文是在萬里尋父嗎？堂堂一個國民黨主席、中華民國最大在野黨，怎麼能做得這麼沒志氣？

于北辰認為，只要鄭麗文下令，國民黨全部配合政府並同意軍購，習近平就會緊張而同意見她了，只有出乎意料「打破習近平的認知」這個可能，「鄭麗文本來就挺我，我見妳做什麼」？所以不聽話的才要趕快招降，「你越不聽話，它越要見你，這就是共產黨，如果你整個跪下去，全部都聽它的，它根本不見你」。

