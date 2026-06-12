鄭麗文華府行程突遭拔！陳世民曝「疑美論」惹毛老美：誰想見她

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政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文日前訪美，原訂拜會白宮國安會官員卻遭臨時取消，引發熱議。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

根據《自由時報》報導，國民黨主席鄭麗文日前出訪華府，原訂拜會白宮國安會官員，卻遭美方「無預警」臨時取消，引發政壇熱議。台灣大學政治系副教授陳世民對此分析，鄭麗文長期散播「疑美論」，近期更在美方地盤猛轟對台軍售案是給民進黨貪污空間，此舉無疑連帶痛罵了處理軍購的美國官員，直接觸碰美方紅線，成為這次慘吃閉門羹的短期導火線。

陳世民指出，鄭麗文原本能見到的美方層級就不高，且美方對她過去在台灣的發言早已瞭若指掌。兩三天前，鄭麗文竟在美國公開表態阻擋1.25兆國防特別預算，並聲稱這是給民進黨貪汙的機會。陳世民痛批，軍購流程高度制度化，連藍營立委陳永康都曾表態支持，根本沒有上下其手的空間。鄭麗文把軍購當作政治語言，等於連同美國政府一起罵進去，美方聽了當然非常火大。

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除了近期的軍購爭議，陳世民進一步點出，老美對鄭麗文過去10年的言論傾向一清二楚。他舉例，去年10月鄭當選主席時，高喊「台灣不能成為大國地緣政治的犧牲籌碼」，暗指美國企圖引誘中國開戰來弱化對岸。這種徹底違背美國國安會增進台灣防衛能力政策的立場，美方根本不可能對她抱有任何期待。

陳世民直言，鄭麗文對外發言宛如北京觀點的傳聲筒，其所謂的「追求和平」，形同讓台灣步上香港後塵。再加上鄭在國民黨內被認為缺乏政治前景，在種種因素夾擊下，美方官員自然沒有必要非得跟她見面不可。

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