鄭麗文表態兩岸「同屬一中」！梁文傑點名1人冷回：學學他

國民黨主席鄭麗文上任黨魁後，對中國的立場始終備受注視。她日前到東吳大學演講、本想拉進與年輕世代的距離，卻稱提問統獨立場的學生「挑釁」，嗆聲政治系副教授的問題「也太沒大腦了吧」，甚至還稱中華民國、中華人民共和國互不隸屬，但「同屬一個中國」，種種言論引發爭議。對此，近年被譽為「冷面戰神」的副主委梁文傑，也喊話鄭麗文要學習1大咖，「不要每天談一個中國。」

梁文傑近年因戰力滿點、金句頻出引發話題，也一直堅定維護台灣主權立場。今（24日）被問到鄭麗文言論，梁文傑淡定又直白表示，「我覺得鄭麗文主席可以學學蔣萬安市長，蔣萬安市長他都是談捍衛中華民國，那我想這也是目前台灣人民最大的公約數，不要每天談一個中國，要多談捍衛中華民國」。對於蔣萬安因1219隨機砍人案，只出席雙城論壇12月28日主論壇，當天就返回台北，梁文傑直言，「我相信蔣市長他有他的智慧，不然的話，他也不會臨時把這個行程縮短為當天來回」。

梁文傑（左）認為，鄭麗文可以多學學蔣萬安（右）。（圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件，鄭麗文22日受邀到東吳大學演講，爆出不少插曲，現場一度火藥味濃厚。有學生發問，她是否願意喊出，中華民國是主權獨立的國家，並與中華人民共和國互不隸屬？鄭麗文直言，中華民國當然是1個國家，「不需要這樣挑釁地問」，隨即強調兩岸雖然互不隸屬，「但同屬一個中國」。後來因鄭麗文未正面回答關於「獨裁者」的定義，被學生多次追問，最終更乾脆表示「我回答另外那個朋友的問題好了」，令該學生傻眼表示，「你不回答我的問題？」

鄭麗文與學生之間的火藥味濃厚。（圖／民視新聞）

鄭麗文與學生之間的火藥味濃厚。（圖／民視新聞）

後來被問到國防特別預算議題，鄭麗文更直言，「你們只是想知道，美國給的價錢我們要不要接受，然後就來決定我剛剛說的這一切，我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」東吳政治系副教授陳方隅不滿反擊，「可不可以不要看不起同學？你們就真的在擋軍購啊」，鄭麗文也反嗆，「難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？這也太沒有大腦了吧。」

鄭麗文直嗆副教授的問題「也太沒大腦了吧」。（圖／民視新聞）

