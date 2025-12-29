鄭麗文表態徵召李四川參選？國民黨緊緩頰「話講太快」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

針對藍白合作新北市長候選人產生方式問題，國民黨主席鄭麗文今（29）日在廣播專訪表示，國民黨內會先產生候選人，且會以協調整合進行，不至於走到初選；且她透露考慮到台北市副市長李四川還在北市府崗位，所以暫時還未提名，被解讀是將徵召李四川參選。對此國民黨組發會主委李哲華緩頰表示「主席上午話講太快」，黨中央還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。

（圖／翻攝畫面）

國民黨內同樣爭取新北市長提名的新北市副市長劉和然也表示，身為國民黨黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標。

劉和然說，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。」相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

李哲華受訪時則緩頰強調「主席話講太快」，黨中央還是會依照程序走，讓地方黨部先對有意參選人先進行協調。

國民黨發言人牛煦庭也說，一切還是按程序為之，協調成功之後就是徵召，鄭麗文的意思是「對新北協調工作有一定把握」。

