鄭麗文表態明年上半年見習近平 她分析：可能重創2026地方選戰

國民黨主席鄭麗文（左）昨天宣布，明年上半年打算去中國大陸見習近平的想法，她的表態曝光引發熱議。（鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨（26）日宣布，希望2026年上半年可以去中國大陸與中共總書記習近平見面，但如果沒辦法跟會面，那就不會前往中國，此消息曝光引發熱議。時事評論員吳靜怡今（27）日po文，提到鄭麗文聲量熱度不等於國民黨支持度，「卻出現一場可能重創國民黨2026地方選戰的會面，也正式宣告國民黨進入了『鄭麗文時代』的兩岸激進路線。」

鄭麗文表態見習近平 為台灣鎮壇拋震撼彈

對於鄭麗文表態明年上半年希望能見到習近平，吳靜怡今於臉書po文談及此事，認為這是在台灣政壇投下震撼彈，而鄭同時宣稱承認「兩岸互不隸屬」，卻強調「同屬中國」，並直言「我是中國人，從未否認」，她認為這不只是個人身分認同的陳述，「而是一次把整個中國國民黨推向高風險兩岸路線的政治操作。」

吳靜怡也提到日前鄭麗文到東吳大學演講後，整個聲量上升幅度明顯高於國民黨在立法院對抗總統府、、行政院的騷操作，「就如同之前接受德國之聲專訪說出『普丁不是獨裁者』一樣，都讓民眾驚呼其論點打破一般人的三觀，而這是國民黨民調持續下滑的一個關鍵訊號」。

鄭麗文變紅色展示櫥窗？ 衝擊藍營地方選舉

吳靜怡坦言，從國家戰略均衡到紅色展示櫥窗，「只有一步之遙！鄭麗文會不會成為下一位館長？」如果接下來鄭麗文只是被成為「台灣內部一中敘事共鳴」的象徵，國民黨黨主席不再只是交流者，而可能被包裝為對外宣傳的政治樣板，「那麼在野黨的黨主席跟網紅館長都將淪為『親中代表』罷了！國民黨是否準備好承擔，被北京定義之後的所有政治後果？」

吳靜怡分析強調，這場政治冒險的成本，並不會止在鄭麗文而已，對明年整個地方選戰而言，國民黨最需要的是降低疑中標籤、聚焦治理與民生；但一場「鄭習會」的討論，必定將迫使所有藍營候選人面對同一道問題，「是否認同這樣的兩岸路線」，她認為這不是加分題，而是可能在地方縣市首長選舉層級全面引爆的連坐風險。

