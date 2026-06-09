鄭麗文被投影紐約街頭！他譏笑：黨員還合照

▲國民黨主席鄭麗文遭中國人投影狠酸「舔共賣台」。（圖／翻攝自八炯臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國民黨則緊急澄清是外界捕風捉影。對此，網紅八炯公開一段影片，指鄭麗文在紐約某餐廳用餐時，疑似遭現場投影諷刺為「舔共賣台」。

八炯在貼文中表示，鄭麗文當時於紐約一間餐廳用餐，卻有中國人到場拆台，直接秀出投影畫面，內容疑似諷刺鄭「舔共賣台」。他指出，當下部分同行的國民黨成員不知所措，還一度誤以為是支持場面，甚至上前合照打卡，讓八炯吐槽：「真的會被笑死！還是他們覺得舔共是榮耀？」

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從曝光的畫面來看，牆面投影顯示一名身穿國民黨徽服裝的女性角色，看起來就像是鄭麗文的肖像，她手持印有台灣圖樣的捲軸，交給了一隻象徵中共的手，而此時的鄭麗文的表情笑得合不攏嘴，下方更寫著「光覆之路運動」，帶有明顯嘲諷意味。

影片曝光後，立刻在社群平台引發熱烈討論，不少網友紛紛留言狠酸「連中國人也不認同他呢⋯⋯」、「她舔共，這麼明確的事實，也不需要遮掩了，就是個賣台黨」、「為了舔共而賣台就該死」、「掛著國民黨皮的共產黨」、「恭喜國民黨回中國重返執政」、「瞧不起要飯黨」。

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