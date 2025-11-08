鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。
由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。
針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。
對此，蔣萬安上午出席環狀線東環段 CF760 區段標工程開工典禮時表示，紀念活動應聚焦在那些捍衛中華民國、保衛台灣、為國犧牲的前輩，強調歷史應以守護國家與自由的精神為核心。
更多Newtalk新聞報導
鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨
明參加統派活動追思共諜將官 鄭麗文：希望兩岸和解
其他人也在看
蕭美琴進歐洲議會演講 前駐歐盟大使：對台重要突破｜#鏡新聞
副總統蕭美琴，在歐洲議會公開發表演說，她也是我國的現任副總統，首次在外國議會演講，這趟行程保密到家，連各國議員都不知道。我國駐歐盟前大使李淳認為，從任何標準來看，對台灣都是重要突破。可見歐洲對台支持力道增加，加上事前沒有洩漏任何風聲，彼此建立互信，可以成為未來交流的基礎。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。鏡報 ・ 1 天前
遭疑追思共諜挨轟「不分敵我」 鄭麗文：國共主張不一也無須自相殘殺
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但遭質疑「追思共諜」。台北市長蔣萬安稍早表態，「應該紀念捍衛中華民國的前輩」。對此，鄭麗文回應，「那當然！蔣市長講的也沒有錯。」鄭麗中廣新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思白色恐怖受難者包含吳石？綠委：形同對蔣介石吐口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。中時新聞網 ・ 1 天前
陸委會譴責鄭麗文「追思共諜」 批以陸配事件轉移焦點「極端不道德」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今日出席追思五○年代叛國共諜吳石的活動，引發各界議論。陸委會晚間嚴正發聲，指出鄭麗文在國人對「追思共諜」事件普遍憤慨之際，竟將政府依法處理少數鼓吹武統、支持解放軍入侵台灣的陸配個案，拿來作為轉移社會焦點的「擋箭牌」，此舉既不道德，也違反社會正義，政府表達嚴正遺憾。 陸委會指出，政治人物不應一再將陸配當作政治操作的題材，把極端違法個案與多數在台安居樂業的陸配朋友混為一談，這不僅扭曲事實，更傷害彼此信任。該會強調，台灣社會的自由與法治早已獲得國際肯定，美國自由之家2025年自由度評比中，台灣高達94分，相較之下俄羅斯僅12分、中國大陸更只有9分。 陸委會嚴詞批評，作為國家主要政黨領袖，鄭麗文不應將「背叛國家、出賣同袍」的罪犯美化為歷史悲劇，或包裝成維護不同政治立場的自由行為。這不僅是對國家尊嚴的嚴重傷害，更是對因吳石事件而犧牲的中華民國軍民的羞辱。 針對陸配議題，陸委會重申，絕大多數陸配已認同台灣、在地生活並融入社會，僅有極少數個案涉及危害國安與社會安定，政府依法廢止其居留定居資格，是維護國家安全與法律尊嚴的必要手段，也獲得主流民意支持。 陸委會最後新頭殼 ・ 1 天前
派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲
即時中心／黃于庭、李美妍報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。《上報》昨（7）日公布一份「地下賭盤」民調，該結果顯示上述4綠委對決對手藍委柯志恩都獲勝，其中賴、邱領先最多，而2人間則僅有1.7%差距。對此，今（8）日4人皆做出回應。賴瑞隆表示，所有民調都會納入參考，做得不夠的部分會繼續努力，還是感謝高雄鄉親支持，看到他過去在局長、立委任內努力成果，未來也會繼續努力，希望打造更好的家園，「延續高雄的榮耀，讓高雄更好」是不變的目標。許智傑則指出，近2個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第2且差距在誤差範圍內，他雖然起步最晚，但上升最快。他提到，自己將持續推出南高屏大生活圈的遠見政策，以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結、努力、勝利。邱議瑩說，民調數字僅是參考，她會根據數字做出策略調整，每個參選同志在正式初選之前，都還是會努力往前，不管目前她的民調贏柯志恩多少、小輸賴瑞隆多少，都是激勵他們更加往前的動力，她會持續努力到終點，贏得最終勝利。此外，邱議瑩也強調，她平常拜訪地方基層，很多民眾都給予加油鼓勵，希望她能不負眾望、拔得頭籌，並讓高雄更進步；同時她感謝現任市長陳其邁這幾年執政，奠定良好基礎，期盼持續在這個基礎之上，讓高雄更好。而林岱樺回應，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣，「高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？」。原文出處：快新聞／派誰都能贏柯志恩！高雄市長最新民調曝光 民進黨4人選震撼發聲 更多民視新聞報導鳳凰未至已傳災情！宜蘭大同「落石砸車」4人受驚 碧砂漁港急吊遊艇上陸台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台作家「洛衫基」主張調降國防預算給軍公教 律師曝此人就是郭冠英民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜！黨內炸鍋：重創國民黨形象
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文11/8，出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包含吳石等4名共諜，鄭麗文強調，事前未接獲有關吳石等其他共諜的相關資訊，不過黨內也出現反彈聲音，國民黨不分區立委提名人丁瑀，直接痛批鄭麗文，這是踐踏中華民國尊嚴的行為。民視 ・ 19 小時前
鄭麗文向共諜鞠躬 何啟聖痛斥「他」：沉默埋葬了軍人的尊嚴
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖受難者秋祭」，在馬場町向受難者行九十度大禮，現場播放《安息歌》，氣氛莊嚴肅穆。此舉卻引發強烈爭議，知名媒體人何啟聖9日直批，「這首原屬於殉國者的樂章，如今被用來悼念企圖摧毀中華民國的地下組織，邏輯荒腔走板」，並點名全場最刺目的矛盾，不是鄭麗文的政治錯亂，而是站在她背後、沉默如石的國民黨副主席，黃埔出身、長年統領軍系的季麟連。 何啟聖指出，季麟連比任何政客都更清楚白色恐怖的歷史真相。白恐並非「民主受難史」，其中雖有冤案，但主體是國共內戰延伸的隱蔽戰線，包括中共台灣省工委、二七部隊、地下交通線、情報網與武裝暴動部署等，這些人不是「不同政見者」，而是「受命於中共、顛覆中華民國的敵後組織」。然而，如今黨主席向這些組織鞠躬，軍系代表季麟連卻選擇沉默，形同對歷史與軍魂的背叛。 他進一步指出，鄭麗文不懂軍事尚可原諒，但季麟連不能裝作不知道。當年吳石洩漏的，是包括國軍兵力部署、戰備計畫、海防弱點等核心機密，導致部隊被埋伏、港口失守、情報官遭清除，造成無數軍民傷亡。吳石不是受難者，而是叛變者；鄭麗文不懂可以理解，但季麟連身為將領卻噤聲，這已非中立新頭殼 ・ 1 小時前
看石化景氣 吳嘉昭：真正復甦要等2027年 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業總裁吳嘉昭（圖）看石化景氣，認為中國產能過剩，市場供需失衡的情況待解，預期台塑企業2026年表現會比今年好，但真正迎接復甦可能要等到2027年。中央社 ・ 1 天前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機
【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮緯來新聞網 ・ 1 天前
高雄市長初選民調「賴邱之爭」？ 陳其邁替許智傑發聲了
有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩8日前往高雄彌陀港虱目魚文化節活動，對於敵手陣營民進黨高雄市長黨內初選民調傳出「賴邱之爭」，柯志恩表示「許智傑覺得不公平欸，岱樺委員造勢也很成功」，認為民調僅供參考；高雄市長陳其邁指出，民調差距小是因為大家在立院都很努力，「許智傑也不錯啊，不要把他當塑膠對不對。」中時新聞網 ・ 1 天前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴現身歐洲議會 ! 謝志偉 : 全球焦點已從「台灣怎麼了」變「台灣為何重要」
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴昨（7）晚（台灣時間）罕見現身歐洲議會，出席在比利時布魯塞爾舉行的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度高峰會，並發表專題演說，強調台海和平對全球穩定的重要性。這是台灣副總統層級官員近年首度踏上歐洲舞台，引發外媒關注。 會後，我國駐歐盟代表謝志偉於7日晚間設宴款待多國國會議員與外交使節，出席者包括：IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta，以及以台灣共同主席身分出席的民進黨立委范雲。 謝志偉在晚宴中指出，全球對台灣的關注已從「台灣怎麼了？」轉變為「台灣為何重要？」他強調，儘管台灣長期面臨中國軍事威脅與外交孤立，但仍憑藉民主韌性與產業實力，走向世界，「台灣與中國最大的不同之一，就是我們與各國建立了堅韌友誼。」 謝志偉批評，包含台灣在內的自由世界，過去數十年在經濟、高科技乃至軍事領域協助中國，期望實現「雙贏」，卻換來北京將貿易關係武器化、以軍事與經濟脅迫各國，「這是自由世界最大的誤判之一。」他強調，台灣作為抵禦中國威脅的前線，「Taiwan can help」，願意與各國分新頭殼 ・ 1 天前
詆毀和侮辱中國可判5年有期徒刑？韓國執政黨的刑法修正案提議惹議
過去一段時間以來，韓國經常爆發「反華遊行」，也引發廣泛爭議。對此，韓國執政黨「共同民主黨」國會議員楊富男於4日領銜，提出包含不可以詆毀特定國家的《刑法》部分修訂法律案。提案稱，誹謗特定國家、國民、種族名譽的人，將被處以5年以下有期徒刑、或1000萬韓元（約新台幣21萬）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約新台幣4.25萬）以下罰款......風傳媒 ・ 1 天前
平面設計大師福田繁雄典藏展高雄登場 妻女來台出席盛會
日本設計大師福田繁雄的經典作品，相隔15年再度於台灣完整展出，高雄科技大學接手原典藏於東方設計大學的福田繁雄超過3000件的作品及手稿，策畫「反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展」，即日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展，昨（7）日開幕儀式上，福田繁雄夫人福田靖子與女自由時報 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 19 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 23 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 19 小時前