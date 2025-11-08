鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩

台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。

由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。

廣告 廣告

共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科

針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。

對此，蔣萬安上午出席環狀線東環段 CF760 區段標工程開工典禮時表示，紀念活動應聚焦在那些捍衛中華民國、保衛台灣、為國犧牲的前輩，強調歷史應以守護國家與自由的精神為核心。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨

明參加統派活動追思共諜將官 鄭麗文：希望兩岸和解