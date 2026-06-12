鄭麗文被白宮放鴿子？林濁水神預言：過不了

▲國民黨主席鄭麗文訪美重頭戲告吹，10日原計劃拜會美國白宮官員，卻遭臨時取消。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文此趟訪美被視為重中之重的行程，便是10日前往拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，然而後續卻傳出在「未告知原因」的情況下，會面被單方面取消了，引發政壇議論；國民黨中央則緊急發聲試圖止血，痛批是「特定媒體惡意詆毀、行蹤全數保密」。對此，前立委林濁水早預言這關過不了，如今看來「根本就是慘透了」。

林濁水提到，早在一個月前，有記者問及，《美麗島電子報》民調顯示賴清德的支持度始終突破不了五成大關，國民黨2028總統大選前景將會如何？當時，外界多數認為要先看2026縣市首長選舉這一關，但林濁水另有看法，他認為在此之前還有一關，那就是鄭麗文訪美行程，不過自己也大膽預估「這關恐怕是過不了」，如今看來「根本就是慘透了」。

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林濁水表示，鄭麗文連和任何最低層級的官員的接觸，美方都全部取消，「合情合理，沒有任何過份」。他直言，本來鄭麗文就是買空賣空，落得如此下場，也是無得無失，還平白大賺了一段高光時刻，虧的是艾利森、戈德斯坦，直接從美國智庫邊緣人，換軌成笑話主角，而艾利森還曾是一代大師呢；至於台灣的中國國民黨和瘋狂鄭粉，那就不用講了。

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